תאונת דרכים קטלנית התרחשה הלילה (בין ראשון לשני) בשומרון סמוך ליישוב אבני חפץ ולכפר הפלסטיני שופה. גבר כבן 30 נהרג במקום, ובן 19 פונה לבית החולים.

מהמשטרה נמסר: " משטרת ישראל החלה בחקירת נסיבות תאונת דרכים קשה שאירעה בכביש 555 בסמוך ליישוב אבני חפץ. כתוצאה מהתאונה, נקבע מותו של אחד מיושבי הרכב ופונה מהמקום פצוע באורח קשה (עפ״י גורמי הרפואה) לטיפול רפואי בביה״ח. שוטרי תחנת אריאל במרחב שומרון נמצאים בזירת התאונה ובשלב זה, ציר התנועה חסום לסירוגין. בוחן תאונות הדרכים בדרכו למקום לטובת חקירת נסיבות התרחשותה".

ממד"א נמסר: "בשעה 23:37 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירקון על רכב שהתהפך בכביש 557 בסמוך לכפר שופה. חובשים ופרמדיקים של מד"א קובעים את מותו של גבר כבן 30 עם חבלה רב מערכתית, מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח מאיר צעיר בן 19 במצב קשה, מעורפל הכרה עם חבלות בראש ובבטן".

פרמדיקים במד"א אחמד אבו-שאח ואייל עטיה, סיפרו: "ראינו רכב מרוסק, הפוך על הגג, ולידו גבר כבן 30 שוכב על הרצפה כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות מאוד בגופו. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיו היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו. בתוך הרכב נלכד צעיר בן 19 שהיה מעורפל הכרה וסבל גם הוא מחבלות קשות בגופו, תוך כדי שחילצנו אותו, הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ולאחר שחולץ פינינו אותו לבית החולים כשמצבו יציב."