אביגדור ליברמן התייחס לתקרית בה חרדים תקפו חיילים בבני ברק, ואמר: "מי שתוקף חייל צה"ל מתוך מניע אידיאולוגי – דינו מאסר ממושך ובמקרים מסוימים, אף הריסת ביתו"

חבר הכנסת אביגדור ליברמן, התייחס לתקרית הקשה הערב (ראשון) בה חרדים בבני ברק, תקפו חיילים ומפקדים של חטיבת חשמונאים.

בדבריו הוא כתב: "מי שתוקף חייל צה"ל מתוך מניע אידיאולוגי – דינו מאסר ממושך ובמקרים מסוימים, אף הריסת ביתו. את זה קבע המחוקק. אני קורא לרשויות ליישם את החוקים. ישראל היא מדינת חוק, למען השם!".

נזכיר כי מוקדם יותר היום, דובר צה"ל מסר כי במהלך כנס הוקרה להורי מתגייסי חטיבת החשמונאים שהתקיים הלילה בעיר בני ברק, פרצו מספר מפגינים לאולם הכנס במטרה לשבשו. חלק מהמפגינים נהגו באלימות כלפי חיילי ומפקדי החטיבה.

כוחות משטרת ישראל הוזעקו למקום תוך זמן קצר על מנת להשיב את הסדר. האירוע הסתיים. צה"ל מגנה בתוקף כל גילוי אלימות כלפי מפקדיו וחייליו. נערכו בדיקות רפואיות למספר משרתי החטיבה בנקודה. לא מוכרים פצועים.