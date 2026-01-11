יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן, כעס הערב על פייק שהפיצו בנוגע כביכול לאמירה בזויה ששויכה לבנו, וכתב: "למכונת הרעל אין מצפון ואין קווים אדומים"

יו"ר מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן, התייחס הערב (ראשון) לסערה ברשת סביב פייק שהופץ ברשתות על הבן שלו. בהודעה השקרית זוייף כביכול סטורי שבנו העלה, בו הוא רומז שיש להרוג פעילי ימין.

גולן, רתח על כך וכתב: "תקשיבו טוב: חזרתי עכשיו מהמשטרה כי בריונים חיכו מחוץ לבית. קודם לכן, הופץ פייק מתועב על הבן שלי אוריה. זה לא מרתיע אותי. זה רק מחדד לי בדיוק מול מה אנחנו נלחמים. ואיך תראה מערכת הבחירות הזו.

למכונת הרעל אין מצפון ואין קווים אדומים. הם ינסו להטביע אותנו בשנאה ופילוג כי זה כל מה שנשאר להם למכור. אבל אנחנו לא מפחדים. אנחנו נחושים. זה קרב על החיים של כולנו, והוא ייגמר בדרך אחת בלבד – בניצחון שלנו. ואנחנו ננצח".