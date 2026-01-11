כאוס בבני ברק: חרדים התפרצו הערב לכנס הוקרה להורי מתגייסי חטיבת חשמונאים, ונהגו באלימות כלפי חייל ומפקדי החטיבה, המשטרה השיבה את הסדר

דובר צה"ל עדכן כעת (ראשון) כי במהלך כנס הוקרה להורי מתגייסי חטיבת החשמונאים שהתקיים הלילה בעיר בני ברק, פרצו מספר מפגינים לאולם הכנס במטרה לשבשו. חלק מהמפגינים נהגו באלימות כלפי חיילי ומפקדי החטיבה.

כוחות משטרת ישראל הוזעקו למקום תוך זמן קצר על מנת להשיב את הסדר. האירוע הסתיים. צה"ל מגנה בתוקף כל גילוי אלימות כלפי מפקדיו וחייליו. נערכו בדיקות רפואיות למספר משרתי החטיבה בנקודה. לא מוכרים פצועים.

דורון קדוש דיווח כי שלושה חיילים פונו לבדיקות במיון בבית החולים.