דובר צה"ל עדכן כעת (ראשון) כי במהלך כנס הוקרה להורי מתגייסי חטיבת החשמונאים שהתקיים הלילה בעיר בני ברק, פרצו מספר מפגינים לאולם הכנס במטרה לשבשו. חלק מהמפגינים נהגו באלימות כלפי חיילי ומפקדי החטיבה.
כוחות משטרת ישראל הוזעקו למקום תוך זמן קצר על מנת להשיב את הסדר. האירוע הסתיים. צה"ל מגנה בתוקף כל גילוי אלימות כלפי מפקדיו וחייליו. נערכו בדיקות רפואיות למספר משרתי החטיבה בנקודה. לא מוכרים פצועים.
דורון קדוש דיווח כי שלושה חיילים פונו לבדיקות במיון בבית החולים.
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
אפרים
מדוע לא דאגו מראש לאבטחת משטרה? הרי זו אינה הפעם הראשונה, השנייה והשלישית (=חזקה) שמתקיפים חיילים בבני ברק, וחיילים חרדיים בפרט?23:59 11.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר