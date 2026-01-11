מסוק של חיל האוויר תקף בלילה בדרום לבנון וחיסל מחבל חיזבאללה שעסק בשיקום תשתיות צבאיות.

צה"ל מתיר לפרסום תקיפה אווירית שבוצעה בדרום לבנון על ידי מסוק של חיל האוויר, בה חוסל מחבל חיזבאללה שעבד לשיקום תשתיות חיזבאללה.

לאחר תקיפות ממוקדות נגד תשתיות טרור בלבנון, תקף צה"ל בשעות הערב המאוחרות, וחיסל מחבל חיזבאללה במרחב בנת ג'בל שבדרום המדינה. לפי ההודעה, המחבל עסק בניסיונות לשקם תשתיות צבאיות שנפגעו בתקיפות קודמות.

בצה"ל מדגישים כי פעילותו של המחבל מהווה הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון, וכי צה"ל ימשיך לפעול בנחישות להסרת איומים ולהגנה על אזרחי מדינת ישראל.