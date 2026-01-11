לאחר שעות ארוכות של חקירה ועימותים במסגרת חקירת פרשת קטאר-גייט, ראש הסגל בלשכת ראש הממשלה צחי ברוורמן עומת עם אלי פלדשטיין. כעת נחשפות ההגבלות מרחיקות הלכת שהוטלו על ראש הסגל של ראש הממשלה.
על פי פרסומה של הכתבת לי עייש בערוץ I24, תנאים מגבילים מרחיקי לכת הוטלו הערב על ברוורמן, לאחר חקירתו במשטרת ישראל.
על פי הדיווח, על ברוורמן נאסר על כל יצירת קשר "עם המעורבים בפרשה", בנוסף לכך, הוטל על ברוורמן איסור יציאה מארץ ב-30 הימים הקרובים.
מעבר להגבלות אלה, נאסר על ברוורמן, ראש הסגל של ראש הממשלה, ליצור או להיות בקשר עם לשכת נתניהו לפחות ל-15 הימים הקרובים.
מדובר בהגבלות מרחיקות לכת, בעלות השלכות מדיניות לא פשוטות, כאשר מינויו של ברוורמן לשגריר ישראל באנגליה כבר אושר, על ידי ממשלת ישראל והממשלה הבריטית.
ובנוסף. נאסר על ברוורמן להיות בכל קשר עם ראש הממשלה נתניהו או סביבתו לשבועות הקרובים.
בנוסף לברוורמן, גם יועץ התקשורת בלשכת ראש הממשלה, עומר מנצור, הורחק מהלשכה ל-15 ימים ונאסר עליו לצאת מהארץ ל-30 יום.
מה דעתך בנושא?
5 תגובות
0 דיונים
אריק שגיא
רק דפוק יכתוב שזה קשור לפרשת קטר גייט ולא לפרשת הבילד22:04 11.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רון
אפליות בחקירות22:04 11.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
מר. ביטחון הביא לנו גם את ה 7 באוקטובר וגם סוכנים קטארים ללשכתו.22:06 11.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
ראש הממשלה מוקף פושעים, שעובדים עבור קטאר, עליהם מגן, תוך כדי רמיסת שלטון החוק, פיטורי ראש השב"כ, הסתה קשה בסרטונים נגד השב"כ. זכינו!22:04 11.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
חיי
עוד יתברר שזה עוד בישול מבית מדרשה של היועמשי"ת והיעוץ המשפטי מכל הפרשיות האלו שהתחילו בקול תרועה בסוף מסתיימות בקול ענות חלושלשה ,המעורבים לבישולים לא נותנים את הדין.22:14 11.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
חיי
עוד יתברר שזה עוד בישול מבית מדרשה של היועמשי"ת והיעוץ המשפטי מכל הפרשיות האלו שהתחילו בקול תרועה בסוף מסתיימות בקול ענות חלושלשה ,המעורבים לבישולים לא נותנים את הדין.22:14 11.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
