צחי ברוורמן, מקורבו וראש הסגל בלשכת נתניהו, הורחק מהלשכה ונאסר עליו להיות בקשר עם ראש הממשלה לאחר חקירתו במסגרת פרשת קטאר-גייט

לאחר שעות ארוכות של חקירה ועימותים במסגרת חקירת פרשת קטאר-גייט, ראש הסגל בלשכת ראש הממשלה צחי ברוורמן עומת עם אלי פלדשטיין. כעת נחשפות ההגבלות מרחיקות הלכת שהוטלו על ראש הסגל של ראש הממשלה.

על פי פרסומה של הכתבת לי עייש בערוץ I24, תנאים מגבילים מרחיקי לכת הוטלו הערב על ברוורמן, לאחר חקירתו במשטרת ישראל.

על פי הדיווח, על ברוורמן נאסר על כל יצירת קשר "עם המעורבים בפרשה", בנוסף לכך, הוטל על ברוורמן איסור יציאה מארץ ב-30 הימים הקרובים.

מעבר להגבלות אלה, נאסר על ברוורמן, ראש הסגל של ראש הממשלה, ליצור או להיות בקשר עם לשכת נתניהו לפחות ל-15 הימים הקרובים.

מדובר בהגבלות מרחיקות לכת, בעלות השלכות מדיניות לא פשוטות, כאשר מינויו של ברוורמן לשגריר ישראל באנגליה כבר אושר, על ידי ממשלת ישראל והממשלה הבריטית.

ובנוסף. נאסר על ברוורמן להיות בכל קשר עם ראש הממשלה נתניהו או סביבתו לשבועות הקרובים.

בנוסף לברוורמן, גם יועץ התקשורת בלשכת ראש הממשלה, עומר מנצור, הורחק מהלשכה ל-15 ימים ונאסר עליו לצאת מהארץ ל-30 יום.