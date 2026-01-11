במהלך חקירתו של ראש לשכת נתניהו צחי ברוורמן, התקיים עימות בינו לבין אלי פלדשטיין, אשר במהלכו הטיח פלדשטיין בברוורמן: "אתה יודע את האמת!"

מנהל לשכת ראש הממשלה נתניהו צחי ברוורמן, נחקר היום (ראשון) במשרדי להב 433 במסגרת פרשת ה'בילד'. במהלך החקירה התקיים עימות בין אלי פלדשטיין לצחי ברוורמן בחדר החקירות, כך דיווח מיכאל שמש בכאן 11.

פלדשטיין התייחס ל"סיפור החניון בקריה", שלטענתו במהלכו אמר לו ברוורמן כי הוא יכול לבטל את חקירת פרשת המסמכים. במהלך העימות הוא הטיח בברוורמן: "אתה יודע את האמת!".

ברוורמן, במהלך החקירה והעימות היום, הגיב לטענות ואישר כי היו לו פגישות עם פלדשטיין – אך לדבריו השניים שוחחו על "נושאים אחרים". ברוורמן מכחיש בתוקף גם היום כי ניסה לשבש את חקירת פרשת המסמכים.

עוד דווח כי במקביל, יועץ התקשורת בלשכת נתניהו עומר מנצור נחקר גם הוא. במהלך חקירתו טען כי הוא "לא זוכר" חלק מהפרטים שהתרחשו בלשכת ראש הממשלה, ושעומתו בפניו במהלך החקירה היום. כזכור, מנצור טען ביחס לפרסום של עופר חדד בחדשות 12, שלפיו החזיק את הטלפונים במהלך שיחת פלדשטיין–ברוורמן, כי לא הייתה שיחה כזו מעולם.