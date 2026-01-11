בתגובה להפרות של ארגון הטרור חיזבאללה: צה"ל תקף אתר תת-קרקעי ששימש לאחסון אמצעי לחימה של ארגון הטרור חיזבאללה בלבנון

בהמשך לתקיפות צה"ל מוקדם יותר היום (ראשון), בהן הותקפו פירי אחסון אמצעי לחימה בדרום לבנון, צה"ל השלים תקיפה נוספת במהלך היום, במסגרתה הותקף אתר תת-קרקעי ששימש לאחסון אמצעי לחימה של ארגון הטרור חיזבאללה בלבנון.

האתר התת-קרקעי שצה"ל תקף, הותקף לפני כשבוע, לאחר שצה"ל התריע לצבא לבנון על פעילות הטרור שמתקיימת בו, צבא לבנון ביקר באתר אך תשתית הטרור לא פורקה במלואה. על כן, צה"ל תקף היום את האתר פעם נוספת.

על פי דיווחים מלבנון, כתבים של צבא לבנון, דיווחו כי במנהרה אותר אמל"ח רב, כלי נשק, טילים ועוד, ובתגובה לפרסומים, חיל האוויר תקף והשמיד אותה.

טרם התקיפה ננקטו צעדים רבים בכדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים, הכוללים אזהרות מקדימות לאוכלוסייה באזור. פעילות ארגון הטרור חיזבאללה באתרים אלו מהווה הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון ואיום על מדינת ישראל. צה"ל ימשיך לפעול להסרת כל איום על מדינת ישראל.