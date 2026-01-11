הארגונים חוננו ולביא פנו לשר הביטחון, לרמטכ"ל וליועמ"שית בדרישה להורות על חקירה פלילית נגד ראש אמ"ן לשעבר, אהרון חליוה – הפצ"ר החדש סירב

הפצ"ר הנכנס איתי אופיר הודיע לארגונים חוננו ולביא כי הוא דוחה את דרישתם להורות על חקירה פלילית נגד ראש אמ"ן לשעבר, אהרון חליוה, בגין אחריותו למחדלים שהובילו למתקפת השבעה באוקטובר. הפצ"ר קבע כי חליוה ייחקר במסגרת של ועדת חקירה. לפני חודש פנה עו"ד יוסף בן ברוך בשמם של הארגונים לשר הביטחון, לרמטכ"ל וליועמ"שית בדרישה לחקור את חליוה ולשלול ממנו את דרגותיו ואת הפנסיה התקציבית.

בפנייה שהוגשה באמצעות עו"ד יוסף בן ברוך, נכתב כי חליוה התרשל בתקופה שקדמה לטבח, לא הגיב להתראות, התעלם מסימנים שהעידו על מתקפה קרבה – ו"הלך לישון בחדרו במלון באילת, ולא ענה לשיחות במהלך הלילה של הערכות המצב בהן היה אמור להשתתף מתוקף תפקידו".

עו"ד בן ברוך כתב כי: "ישנה חשיבות יתרה למיצוי הדין עם הגורמים האחראיים, שגרמו ברשלנות למותם של בני אדם. הכרעות בתי המשפט חזרו על כך שוב ושוב באירועים בהם הועמד לדין בעל תפקיד או בעל אחריות שהתרשל במילוי תפקידו או במילוי אחריותו, כאשר התוצאה של התרשלות זו הביאה לאסון".

עוד נכתב כי: "חמורים הדברים עוד יותר בענייננו, כאשר התנהלותו של ראש אמ"ן, אשר הוא הגורם הרלוונטי ליידע את כוחות הביטחון על קיומה של סכנה, ובכך למנוע מתקפת פתע שישראל לא ידעה לצפות, הביאה לאסון כבד על מדינת ישראל וקיפחה חייהם של רבים. נקיטה בסנקציה של הדחה ממילואים היא סנקציה פעוטה ושולית למול חומרת העבירות ותוצאותיהן הקטלניות".

עו"ד יוסף בן ברוך מסר: "רשלנותו הפלילית של אהרן חליוה גרמה לאסון כבד ולמותם של רבים, רשויות האכיפה נהגו בחומרה רבה במקרים בהם רשלנות גרמה למוות, לא ניתן לקבל מציאות שבה אחריותו הפלילית של אהרן חליוה תטויח".