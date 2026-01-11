למרות האיומים הקשים של משמרות המהפכה וכוחות המשטר, ההפגנות מתחדשות גם הערב בבירה האיראנית וערים נוספות, סרטונים ותיעודים בודדים מצליחים לצאת מהמדינה לאחר סגירת רשת האינטרנט

על רקע האיומים המתגברים מצד ארצות הברית והנשיא טראמפ כנגד המשטר האיראני, בעקבות רצח המוני של מפגינים, ההפגנות באיראן מתחדשות כעת, ומתפשטות מעיר הבירה טהראן, לעוד ועוד ערים ברחבי המדינה.

ההפגנות מתחדשות בטהראן, ללא קרדיט.

אחרי שנחשפו כמויות ההרוגים המזעזעות מההפגנות בימים האחרונים ברחבי איראן, ולמרות האיומים הקשים ששיגרו בכירי המשטר כלפי המפגינים, המחאות באיראן לא עוצרות.

תיעודים מתוך המדינה, אשר משותפים החוצה בזכות רשת סטארלינק, שהפעיל אילון מאסק במדינה בחשאי לפני מספר ימים, מראים כי למרות כמות ההרוגים הגוברת בקרב המפגינם, גל המחאות לא עוצר.

ההפגנות בטהראן התחדשו גם הערב, לאחר קריאה נוספת של מנהיג האופוזיציה ובנו של השאה האיראני, ראזה פהאלווי, לצאת שוב לרחובות ליום נוסף של התנגדות למשטר.

במערב מעריכים כי גם היום צפוי דיכוי אלים של ההפגנות, כאשר גורמים ממשמרות המהפכה הודיעו לפני זמן קצר כי: "השטן האמריקאי והכיבוש הציוני תומכים ומכוונים את הפרעות במלואן, מחמשות את הפורעים ומכווינות אותם לצאת לפעולות אלימות נגד המשטר, כולל מתקפות על סמלי דת ונזק לרכוש פרטי וציבורי, הפעל כנגד המתפרעים בחסות הציונים ביד קשה".