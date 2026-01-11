ברקע הדיווחים כי ארה"ב טרם החליטה האם לתקוף באיראן ולסייע למפגינים להפיל את המשטר האיראני – בישראל מעריכים כי היא תתקוף בקרוב

בישראל מעריכים שארצות הברית תתקוף בקרוב באיראן, זאת בצל התרחבות המחאות במדינה ומספר ההרוגים בקרב האזרחים – כך דיווח היום (ראשון) ערוץ "אל-ערבי TV" הקטרי.

על פי הדיווח בכאן 11, צה"ל העלה את רמת הכוננות ומתגבר את מערכות ההגנה האווירית מחשש לתגובה איראנית נגד ישראל. ארגון זכויות האדם HRANA הפועל בארה"ב העריך כי מניין ההרוגים עלה ללפחות 538 בני אדם ולפחות 10,670 בני אדם נעצרו במחאות.

מוקדם יותר היום דווח בטלגרף הבריטי, כי טראמפ הוזהר שהצבא האמריקני זקוק לעוד זמן כדי להיערך לתקיפות נגד איראן.

נראה כי הנשיא האמריקני טרם החליט האם הוא מעוניין להיכנס בשלב זה לאירוע. הלילה דווח ב"ניו יורק טיימס" כי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ קיבל תדרוך על אפשרויות לתקיפה צבאית באיראן. לפי הדיווח, הנשיא "שוקל אותן ברצינות" לאור מאמצי משטר האייתוללות לדכא את ההפגנות במדינה, שכוללים הרג של מפגינים.

במקביל דווח כי מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו שוחח אמש בטלפון עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. לפי הדיווח, נושא ההפגנות באיראן עלה במהלך השיחה, לצד דיונים על המצב ברצועת עזה וסוגיות אזוריות נוספות.

ביום שישי האחרון מנהיג איראן עלי חמינאי תקף את טראמפ ואמר כי "יש כמה פורעים שמנסים לרצות את נשיא ארה"ב באמצעות הרס וגרימת נזק לרכוש ציבורי. אני קורא לטראמפ להתמקד בבעיות הפנימיות של ארצו. הנשיא דונלד טראמפ צריך לדעת שכל הרודנים נפלו כשהיו בשיא כוחם.

ידיה של אמריקה מוכתמות בדם של יותר מאלף איראנים, כולל מנהיגים וחפים מפשע. איראן עומדת איתנה, ולא תוותר אפילו במילימטר על עקרונותיה. הרפובליקה האיסלאמית לא תסבול עבודה של שכירי חרב בעבור זרים".