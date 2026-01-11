במפלגת השלטון מגיבים הערב בחריפות לחקירתו באזהרה של ראש סגל ראש הממשלה צחי ברוורמן: "הכל תלוי באיזה צד של המפה הפוליטית אתה נמצא"

בעקבות חקירתו באזהרה של ראש סגל ראש הממשלה, צחי ברוורמן, במפלגת הליכוד תקפו היום (א') בחריפות את גורמי האכיפה וטענו כי מדובר בצעד נוסף המיועד להפעיל לחץ פסול על סביבת נתניהו.

"החקירה באזהרה של צחי ברוורמן היא לא יותר מהמשך מסע הרדיפה אחרי ראש הממשלה וצוותו", נמסר מטעם הליכוד. במפלגה הגדירו את המהלך כ"ניסיון פישינג" בטלפון של ראש הסגל, שמטרתו, לדבריהם, היא "לחפש משהו שיוכל לשמש כאמצעי לחץ נגדו".

בליכוד בחרו להציב מראה מול התנהלות גורמי אכיפת החוק, תוך שהם מעלים לביקורת את הטיפול בחקירתה של הפרקליטה הצבאית הראשית (הפצ"רית). "הפרקליטות והיועמ״שית החליטו שהפצ״רית, שזרקה את הטלפון שלה לים והוא נמצא רק לאחר חמישה ימים, תקבל טיפול בכפפות של משי", טענו בליכוד.

עוד הוסיפו במפלגה כי קיים פער תהומי בנחישות החקירתית בין המקרים: "אנשים שפגשו את הפצ"רית במהלך החקירה אף לא נחקרו עד היום. מסתבר שהכל תלוי באיזה צד של המפה הפוליטית אתה נמצא".