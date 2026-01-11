כביש 38 סמוך לבית שמש וצומת גולדה מאיר בירושלם נחסמו היום (ראשון) לתנועה בעקבות הפגנה של עשרות חרדים, לאחר שנעצרו עריקים. המשטרה מזהירה: "התפרעות אלימה, חסימת צירי תנועה ותקיפת כלי רכב, מהוות עבירות פליליות , מסכנות חיי אדם ועלולות להסתיים באסון כבד".
מהמשטרה נמסר: "כוחות משטרת ישראל בהם לוחמי מג"ב, פועלים לפיזור מחאה בכביש 38, לאחר שלמקום הגיעו עשרות מפרי סדר, שהחלו לחסום את ציר התנועה, ואינם נשמעים להוראות השוטרים, לאחר שהתבקשו לפנות את הציר".
"שוטרי מחוז ירושלים פועלים כעת בצומת גולדה מאיר / גבעת משה להשבת הסדר הציבורי, לאחר שלמקום הגיעו מפרי סדר שחוסמים את ציר התנועה ומשבשים את מרקם החיים התקין באזור. משטרת ישראל מדגישה כי התפרעות אלימה, חסימת צירי תנועה ותקיפת כלי רכב, מהוות עבירות פליליות , מסכנות חיי אדם ועלולות להסתיים באסון כבד".
טוטו
נו,גם אתם ראיתם כמה "שמרו" עלינו האברכים,אלוצים והתפילות מכל התאונות,פיגועים,מחלות ואסונות אחרים? אז מה אם ליחצנים/עסקנים יש המון תירוצים לזה? זאת פרנסתם!20:49 11.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
השם
תבוטל הרבנות! הפרדת מדינה מדת! יפוטר יהווה!20:39 11.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר