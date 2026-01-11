על רקע הכאוס באיראן ואיומי משטר האייתולות ושלוחיהם נגד ישראל, גרמניה חתמה על הצהרת כוונות מיוחדת למיסוד שיתוף פעולה ביטחוני רחב ועמוק בין המדינות

עם חוסר היציבות באיראן, ואיומי המשטר הנמשכים כנגד ישראל, ראש הממשלה נתניהו חתם על הצהרת שיתוף פעולה ביטחונית מיוחדת עם גרמניה. המסמך מציג שינוי דרמטי מאז סיום הלחימה ברצועה, במהלכה הטילה גרמניה אמברגו חלקים על ישראל.

הצהרת שיתוף הפעולה המיוחדת בין המדינות, נחתמה במעמד ראש הממשלה ושר הפנים הגרמני, אלכס דוברינדט, ובה הצהירו ישראל על עקרונות שיתוף פעולה ביטחוניים עם התייחסות לאיום מאיראן: "איראן ושלוחותיה – חיזבאללה, חמאס והחות'ים – מאיימות לא רק על ישראל אלא על היציבות האזורית והביטחון הבינלאומי. ההצהרה שנחתמה היום מעגנת שיתוף פעולה עמוק עם גרמניה בתחומי הסייבר, המאבק בטרור והטכנולוגיות המתקדמות ומתרגמת מחויבות ביטחונית לפעולה משותפת. אויבי ישראל צריכים לדעת: עינינו עליהם בכל עת ובכל מקום."

מטעם לשכת ראש הממשלה נמסר כי ההצהרה המיוחדת, מעגנת את מחויבותה של גרמניה לביטחון ישראל, ונמסר כי היא מביאה את שיתוף הפעולה הביטחוני-טכנולוגי בין המדינות לרמה אסטרטגית חדשה.

כאשר ההצהרה ממסדת רשמית שותפות ביטחונית רחבה בין גופי המדינות בשורה של תחומים, ביניהם הגנת הסייבר, טכנולוגיות מתקדמות, אכיפת חוק, מאבק בטרור והגנה אזרחית.

בנוסף נמסר כי הצהרה זו משקפת את מחויבותה ואחריותה ההיסטורית של גרמניה לביטחונה של ישראל, במיוחד על רקע אירועי השבעה באוקטובר, והמלחמה שנמשכה מאז.