אריאל כהנא התייחס היום למתקפות האישיות של מובילת המחאה שקמה ברסלר נגד מנהיגים מהימין, ואמר: "אני לא יודע באיזה עולם היא חיה"

לאחר שהופצה הקלטה בה נשמעת מובילת המחאה שקמה ברסלר, תוקפת מנהיגים רבים מהימין, בין היתר ראש השב"כ דוד זיני ואחרים – העיתונאי אריאל כהנא תקף אותה על כך היום (ראשון) בערוץ i24.

בדבריה היא דרשה שהם יגנו אנשים כמו דב ליאור וצבי טאו ושיאמרו שהאנשים האלו לא לגיטימיים כמו כהנא. העיתונאי כהנא הגיב לכך ואמר: "אין לזה קהל. יש פה פער בלתי נתפס. תסתכלו על מפת הסקרים, גנץ לא עובר את אחוז החסימה, אזינקוט ולפיד מתנדנדים. מפלגת העבודה לא קיימת, אתה לא שם.

יש לך תחרות בין שלושה מנהיגי ימין, נתניהו, בנט וליברמן, שלושתם עם דעות ימניות. אין לי מושג באיזה עולם שקמה ברסלר חיה".