ראש הסגל של נתניהו צחי ברוורמן, עוקב לחקירה במסגרת פרשת הדלפת המסמכים ל-'בילד'. עו"ד אילן בומבך, מומחה למשפט מנהלי ולעבירות צווארון לבן, התייחס לחקירתו היום (ראשון) ברדיו 103fm.

בדבריו הוא התייחס לאמירה שייחס אלי פלדשטיין לראש הסגל של רה"מ נתניהו צחי ברוורמן, כלפי פלדשטיין, לפיה בכוחו 'לכבות' חקירה המתנהלת כנגדו. "מה זה אומר, 'אני יודע לכבות את זה'? אני קצת מכיר את הפסיקה של בית המשפט, כולל העליון, ואם אדם, נניח, אומר אמירה סתומה, לא ברורה, בוא נניח שהוא אומר 'אני יודע לכבות את זה' והוא בא והתייהר.

זו עבירה פלילית? כדי שזה באמת יקרום עור וגידים, יהפוך ויבשיל לכדי עבירה פלילית לא מספיק להגיד אמירה. כדי שתהיה עבירה של שיבוש צריך להראות שהוא פעל. אני אומר שלא הייתה לו שום השפעה. לראש הסגל במשרד רה"מ אין שום השפעה, הוא לא אחראי, לא על המפכ"ל, לא על ראש אגף חקירות, ולא על ראש להב 443".