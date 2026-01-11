במסר חריף ויוצא דופן, התייחס הרב ניר בן ארצי למצב המדיני-ביטחוני וקרא לתפילה להשמדת אויבי ישראל. הרב פתח בדברים קשים נגד המשטר בטהרן ואמר: "הקדוש ברוך הוא תחריב את כל איראן, שייפול השלטון של איראן".
לדברי הרב, הפגיעה באויבי ישראל לא תגיע רק מידי אדם, אלא גם דרך כוחות הטבע: "כל איתני הטבע – אש, גופרית, אדמה, שיטפונות וצונאמי – ימשיכו לפגוע במדינות ששונאים את עם ישראל ואת החיילים". הוא הוסיף ובירך כי "חרבם תבוא בליבם", וכי העמים המבקשים לפגוע בישראל יחוו הרס פנימי ויהרגו את מנהיגיהם, כפי שניתן לראות כבר כעת בסוריה ובאיראן.
במהלך דבריו, התייחס הרב לעתיד וטען כי יבוא זמן שבו כל עמי העולם ישתחוו לקדוש ברוך הוא ולעם היהודי היושב בציון. "כל העמים בעולם לא ישתחוו לעם היהודי בכל מקום, אלא לעם היהודי במדינת ישראל".
הרב חתם את דבריו באזהרה דחופה ליהודים המתגוררים מחוץ לגבולות המדינה, וציין כי עליהם לעלות לישראל בהקדם: "יהודים בחוץ לארץ נמצאים בסכנת חיים".
