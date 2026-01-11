קבוצות אופוזיציה באיראן חושפות את התמונות הקשות ואת תוצאות האלימות אותה מפעיל משטר האייתולות כנגד המפגינים במדינה, כמויות ההרוגים ממשיכות לטפס

סרטון שפורסם על ידי האופוזיציה האיראנית, יחד עם הערכות מצב ברחבי העולם, מציגות תמונה קשה ומדממת מההפגנות באיראן. על פי הערכות חדשות במערב, שנבנו סביב צילומי לווין, סרטונים ודיווחים מבתי חולים, ייתכן כי מספר המתים באיראן חצה את רף המאות, וקיימת אפשרות שנרצחו מעל ל-1000 מפגינים באיראן. בעוד קבוצות האופוזיציה באיראן טוענות לסכומי הרוגים שמגיעים כבר אל אלפים.

התיעוד, שפורסם על ידי קבוצות אופוזיציה באיראן, מציג תמונה קשה של תוצאות האלימות מידי המשטר כנגד המפגינים. עשרות אם לא מאות הרוגים מוטלים ברחובות, משפחות נאלצות להמתין שעות בתור לאיסוף גופות יקיריהם מבתי החולים, גופות מאחסנות בשקים במרחב הציבורי, לאחר שנגמר המקום בבתי החולים להחזקתם ואחסונם.

על פי המידע היוצא מאיראן, שני הלילות האחרונים היו הסוערים ביותר מאז תחילת גל ההפגנות. מפגינים יצאו במאות אלפים אל הרחובות בכל הערים הגדולות של איראן, והתנגשו עם כוחות המשטר שהגיב מצידו באלימות קשה, ובשימוש קשה ושרירותי של ירי חי אוטומטי כנגד מפגינים.

אמש אף פורסמו תיעודים של רחפנים מתאבדים, מסוג שאהד 129 (ככל הנראה בתצורת צילום), שנעשה בהם שימוש על ידי משמרות המהפכה לנתר אחרי ההפגנות מרחוק. באותו הזמן, שיבוש האינטרנט במדינה נמשך, ונכנס כבר ליומו השלישי. הדרך היחידה של מתנגדי המשטר לתקשר עם העולם החיצון נותרה מערכת "סטארלינק" של האיש העשיר בעולם, אילון מאסק.