לקראת מזג האוויר הסוער בימים שני ושלישי, רשות הטבע והגנים מוציאה אזהרה חמורה למטיילים: חשש כבד משיטפונות בזק וקריסת גדות נחלים

על פי תחזית השירות המטאורולוגי, בימים שני ושלישי (12-13.1.26) צפוי מזג אוויר סוער באזור מזרח הארץ, הכולל חשש משמעותי מפני שיטפונות במדבר יהודה וים המלח. לצד המשקעים, צפויות לנשב רוחות חזקות מאוד, המעוררות חשש כבד לנפילת עצים ולסיכון ביטחון המטיילים השוהים בחוץ.

ברשות הטבע והגנים מדגישים כי חל איסור מוחלט על כניסה לאפיקי נחלים בזרימה, בין אם ברגל ובין אם ברכב, עד לירידה מוחלטת של מפלס המים. מדובר בסכנת חיים מיידית, והציבור מתבקש שלא להתקרב לשפת הנחלים בזמן השיטפון מחשש להתמוטטות הגדה כתוצאה מהעוצמה של זרם המים.

למטיילים המתכננים לצאת לאתרי הטבע, מומלץ מאוד להתעדכן בטרם היציאה מהבית מול מוקד המידע של רשות הטבע והגנים בטלפון 3639* או באמצעות הקישור הייעודי של הרשות. כמו כן, יש להמשיך ולעקוב אחר העדכונים השוטפים באתר השירות המטאורולוגי ובמשדרי החדשות.