בצל הדיווחים כי מתוך ייאוש איראן עלולה לתקוף את ישראל – בחדשות 12 דיווחו על כמות הטילים ההרסניים שנותרו למשטר האסלאמי ושעלולים להיות מופנים כנפי ישראל

ברקע הדיווחים על התערבות אפשרית של ישראל וארה"ב באיראן, נגד המשטר האסלאמי – נשאלת כל העת השאלה, כמה טילים נותרו לאיראן? הערב (ראשון) דווח בחדשות 12, כי זו כמות הטילים שנותרה למעצמה האסלאמית.

טילים בליסטיים: לפני "עם כלביא" – כ-2,000. הארסנל שלה כעת: כ-1,000. משגרים: לפני "עם כלביא" – כ-500. הארסנל כעת: נפגע, אך עדיין מחזיקה בכמה מאות משגרים. טילי שיוט: כמו לפני "עם כלביא", איראן עדיין מחזיקה בטילים הללו, אך הם פחות מאיימים על ישראל מכיוון שהם איטיים וניתן לזהותם בקלות.

כטב"מים: לפני "עם כלביא" – אלפי כטב"מים ואף יותר. הארסנל כעת: איראן עדיין מחזיקה בכטב"מים רבים.

הטילים הבליסטיים שברשות איראן: שהאב-3: יעיל לטווח של כ-1,300 ק"מ, ע'אדר: יעיל לטווח של 1,600 ק"מ, אמאד: יעיל לטווח של 2,500-1,600 ק"מ, ח'ורמשהאר 4-2,1: יעיל לטווח של 3,000-2,000, פתח-1: יעיל לטווח של 1,400 ק"מ.

חאג' קאסם: יעיל לטווח של 1,400 ק"מ, ח'ייבר שכן: יעיל לטווח של 1,450 ק"מ, סג'יל: יעיל לטווח של עד 2,000 ק"מ.

טילי השיוט האיראניים: Soumar – טווח של כ-2,000 קילומטרים וראש קרב של 410 ק”ג, Hoveyzeh – טווח של כ-1,350 קילומטרים וראש קרב של כ-200 ק”ג, Abu Mahdi – טווח של כ-1,000 קילומטרים וראש קרב של 200 ק”ג

Paveh – טווח של כ-1,650 קילומטרים, Ya Ali- טווח של כ-700 קילומטרים וראש קרב של כ-150 ק”ג.

הכטב"מים של איראן היעילים לישראל: שהאד-129: יעיל ל-1,700 ק"מ, עזה: יעיל ל-2,000 ק"מ, מוהג'ר: יעיל ל-2,000 ק"מ, אראש-2: יעיל ל-2,000 ק"מ, שהאד-136: יעיל ל-2,500 ק"מ, כמאן-122: יעיל ל-3,000 ק"מ.

עוד פורסמו בחדשות 12, הנתונים על טילי ההגנה של ישראל.

שכבת ההגנה הראשונה היא חץ 3, שמיירטת טילים מחוץ לאטמוספירה יותר מ-2,000 קילומטר מחוץ לשטח ישראל. לאחר מכן נכנסות לפעולה מערכות חץ 2 ו-THAAD. אם הטילים חוצים את שתי שכבות ההגנה העליונות, הם עשויים לפגוש את מערכת קלע דוד, שפועלת בטווח של עד 300 קילומטרים.

כיפת ברזל היא שכבת ההגנה האחרונה, שנועדה ליירט ליירט טילים ורקטות בטווח קצר, עד 70 קילומטר. במערכה מול טילים מאיראן, השימוש העיקרי של מערכת כיפת ברזל הוא בטיפול בשברי יירוט גדולים.