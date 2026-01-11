ציונות 2026: הישוב "רחבעם" בשומרון, עלה לקרקע. חודשים לאחר החלטת הממשלה שיזם השר סמוטריץ' וכחלק מתוכנית "מיליון בשומרון" אותה מוביל יוסי דגן

​היסטוריה בשומרון: היום (ראשון), חודשים לאחר החלטת הממשלה על הקמת 22 יישובים חדשים ביהודה ושומרון והכרה בישוב "רחבעם", החלטה שיזם השר בצלאל סמוטריץ', הוקם ישוב חדש במדינת ישראל. הישוב רחבעם קם בשומרון ו 10 המשפחות החלוצות הראשונות עלו לקרקע ובטקס חגיגי הקימו את היישוב, בעל החשיבות האסטרטגית היושב על כביש חוצה שומרון, סמוך ליישוב מגדלים.

​בטקס החגיגי להקמת הישוב החדש השתתפו יוסי דגן ראש מועצת שומרון, אנשי אמנה שסייעו להקמת הישוב, וחברי גרעין המשפחות המייסדות. במסגרת העלייה לקרקע הוצבו במקום קרוונים למשפחות הגרעין. הקמת הישוב היא חלק מתוכנית "מיליון בשומרון" אותה מוביל ראש מועצת שומרון יוסי דגן, יחד עם צוות מומחים רחב במשך כשנה וחצי בהשקעה גדולה, ובה תכנון מפורט להגדלת השומרון. התכנית סימנה אז נקודות רבות להקמת ערים ויישובים חדשים בשומרון בהם הישוב רחבעם.

שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ׳ שלח את ברכתו להקמת הישוב: "אנחנו עובדים קשה כדי שההחלטות הרבות על הקמה והסדרה של הישובים החדשים לא ישארו על הנייר אלא יקרמו עור וגידים ויהפכו למציאות ומשקיעים בכך מאמצים גדולים ותקציבים רבים.

"תודה גדולה לכל השותפים שלנו במנהלת ההתיישבות, במנהל האזרחי ובמועצה האזורית שומרון ולעומד בראשה יוסי דגן על שילוב הידיים שמאפשר את העליה לקרקע של מרחבעם בשומרון. נמשיך לבסס את אחיזתנו בחבלי המולדת ביהודה ושומרון ולבצר את רצועת הביטחון של ישראל".

יוסי דגן ראש מועצת שומרון אמר בטקס העלייה לקרקע: "בשוב ה', את שיבת ציון היינו כחולמים", ואנחנו זוכים לא רק לחלום – אנחנו זוכים ביחד להגשים. אנחנו זוכים ביחד, בתוך כל הקשיים של המלחמה, להביא את עם ישראל לניצחון התיישבותי כאן בשטח.

אנחנו עובדים בשומרון לפי תוכנית מסודרת: מיליון בשומרון.

יוסי דגן: "נגיע למיליון בשומרון"

"איתור משבצות קרקע, הקמת יישובים, חוות, כדי להגיע ליעד בעזרת ה'. אנחנו נגיע ליעד של מיליון יהודים בשומרון בריבונות מלאה בעזרת ה' . מורי ורבי, רחבעם זאבי, גנדי השם יקום דמו, שכאלוף פיקוד המרכז מיד לאחר מלחמת ששת הימים היה הראשון שהכין כאלוף פיקוד תוכנית אב להתיישבות ביהודה ושומרון וחבל עזה".

"וגם היישובים שאנחנו עכשיו מקימים אותם, הם על בסיס התוכנית שרחבעם זאבי כתב. ואנחנו זוכים היום, ביום הזה, להקים ולחנוך את היישוב החדש בשומרון על שם רחבעם זאבי. רחבעם – שמחבר בין השומרון ולב השומרון לבקעת הירדן. אשריכם שאתם זוכים להקים יישוב חשוב כזה, ואשרינו שאנחנו זוכים להיות שותפים איתכם. אני מבקש להצדיע למשפחות החלוצות הראשונות שהגיעו לכאן, וזוכות להיות מחדשי ההתיישבות, ראשוני ההתיישבות כאן ברחבעם, בלב השומרון".

חנניה נחליאל מתנועת אמנה אמר בטקס: "30 שנה אני בהתיישבות, תקופה כזאת לא זכורה לי, ישר כוח גדול. כשכולנו ביחד נרתמים עושים דברים גדולים. התיישבות זה ביטחון! אריאל ונועם משילקר שעברו היום להתגורר בישוב החדש אמרו: "באנו להקים יישוב חדש, הרגשה משמחת, מרגשת, מקווים שיגדל ויתפשט על כל השטח והמרחבים"

רחבעם על כביש חוצה שומרון

תמר ועוז תורגמן גם הם מחלוצי הישוב החדש אמרו בהתרגשות עם העלייה לקרקע: "רצינו לתרום ולהיות חלק ממשהו גדול, מההתיישבות, הגענו מברוכין.זה מרגש! אנחנו ממש רוצים את זה, הלוואי שיהיה יישוב גדול וקהילתי".

היישוב רחבעם הוא ישוב חדש לחלוטין, היושב בנקודה אסטרטגית. הוא ממוקם על כביש חוצה שומרון, מצפון ליישוב מגדלים. הקמת יישוב חדש על הציר מחזקת את הביטחון ואת הרצף ההתיישבותי היהודי, הציר החיוני הזה, שאיננו רק מחבר בין יישובים באופן מקומי אלא הוא ציר רוחב חלופי לתנועה מגוש דן לצפון במקרה של חסימות בואדי ערה, נשמר על ידי רצף יישובים יהודיים קרובים ברוב חציו המערבי, מצומת תפוח מערבה.

מזרחה לצומת, לעומת זאת, היו מצויים עד היום רק הישוב החדש אביתר קרוב לצומת, ומגדלים קרוב לחיבורו עם דרך אלון. יישוב חדש על הכביש יחזק את הבטחון בתנועה בין לב השומרון והבקעה. כמו כן, בצירוף עם חוות ג'קסון שליד גיתית הוא מקדם רצף יהודי עם הבקעה.