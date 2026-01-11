גל התקיפות של חיל האוויר על ארגון הטרור: בפעם השנייה היום צה"ל תוקף תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בלבנון

בפעם השנייה היום (ראשון) צה"ל תוקף תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בלבנון.

מוקדם יותר היום דובר צה"ל הודיע כי ביצע תקיפה ממוקדת בדרום לבנון, שכוונה נגד תשתיות צבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה. המוקד המרכזי של הפעולה היה השמדת פירים ששימשו לאחסון אמצעי לחימה (אמל"ח) בתוך אתרים צבאיים של הארגון.

התקיפות הגיעו לאחר ש דובר צה"ל בערבית אביחי אדרעי, פרסם אזהרה דחופה לתושבי הכפר חתא בלבנון. בהודעה נמסר כי צה"ל צפוי לתקוף בקרוב תשתית צבאית של חיזבאללה במקום, וכי על התושבים המתגוררים בסמוך למבנים שסומנו במפה להתפנות מיד ולהתרחק למרחק של 300 מטרים לפחות, למען ביטחונם.