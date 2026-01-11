לאחר ביקורה של משלחת רחבה בת עשרות חברים מהפרלמנט היפני בישראל, היחסים בין המדינות ממשיכים לעלות שלב. ראש הממשלה נתניהו אירח מוקדם יותר את שר החוץ היפני בלשכתו בירושלים לפגישה מיוחדת.
לאחר שנתיים קשות של מלחמה, במהלכה ממשלת השמאל-מרכז דאז של יפן הפנתה כתף קרה אל ישראל, היחסים בין הצדדים חוזרים להתחמם ולעלות רמות מאז עצירת הלחימה, ועם התגבות מיוחדת מאז בחירתה של ראש ממשלת חדשה מהימין אל ראשות המדינה.
ראש הממשלה הנוכחית, סאנה טקאיצ'י, האישה הראשונה אי פעם בתפקיד, ומי שנחשבת ליורשת של שינזו אבה, ראש הממשלה המיתולוגי של יפן, ששירת בתפקיד לפרקים בין 2006 עד 2020, ונרצח בהתנקשות במהלך קמפיין הבחירות של 2022.
טקאיצ'י נחשבת לאשת ימין מובהקת, עם עמדות חזקות בעד יחסים עם ישראל, עמידה איתנה מול סין ברחבי אסיה, ועוד משנת ימין רחבה. מאז מינויה לתפקיד נרשמה התחממות הדרגתית ומשמעותית ביחסים בין המדינות, אחרי שנתיים של קצרים והתקררות.
מלשכת ראש הממשלה נמסר כי במהלך הפגישה "דנו הצדדים על המשך שיתוף הפעולה בין המדינות, ועל ההתמודדות עם האתגרים האזוריים".
מדובר בביקור של בעל התפקיד הבכיר ביותר מיפן לישראל, מאז תחילת המלחמה לכל הפחות.
