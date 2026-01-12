בצל המתיחות הביטחונית הגוברת באיזור, רשת CNN מדווחת על תוכנית התגובה האיראנית לתרחיש של מתקפה אמריקאית נגדה. על פי הדיווח, איראן נערכת להגיב לכל תקיפה מצד ארצות הברית באמצעות שיגור מאסיבי של 500 טילי "ח'ייבר" לעבר שטח מדינת ישראל.
הטיל המדובר, ה"ח'ייבר", נחשב לאיום משמעותי ביותר בשל יכולותיו הטכניות המתקדמות: הוא בעל טווח של 2,000 קילומטרים, מה שמאפשר לו לכסות את כל שטח ישראל ממעמקי איראן, ונושא ראש קרב עוצמתי במיוחד במשקל של 1.5 טון.
מעבר לעוצמת הפיצוץ, הדיווח מציין כי הטיל כולל אפשרות לראשי קרב מתפצלים. יכולת זו נועדה לאתגר את מערכות ההגנה האווירית ולפגוע במספר מטרות בו-זמנית, ובכך להגביר את הקושי ביירוט המטח המסיבי המתוכנן.
בני
שווה להנחית פצצות אטום טקטיות על כל מצבורי הטילים האלה09:08 12.01.2026
ירחם השם יתברך
בעזרת השם שלום בינינו ובין אבינו שבשמיים ובינינו לבין הזולת בינינו לבין עצמנו... מתוך אהבה להשם יתברך ושמחה בהשם... רבון כל המעשים ואדון כל הנשמות (חז"ל)09:11 12.01.2026
בני
שווה להנחית פצצות אטום טקטיות על כל מצבורי הטילים האלה09:08 12.01.2026
