לפי דיווח ב-CNN, איראן תגיב לתקיפה אמריקאית בשיגור 500 טילי ח'ייבר לישראל. הטיל כולל טווח של 2,000 ק"מ, ראש קרב מתפצל ומשקל של טון וחצי

בצל המתיחות הביטחונית הגוברת באיזור, רשת CNN מדווחת על תוכנית התגובה האיראנית לתרחיש של מתקפה אמריקאית נגדה. על פי הדיווח, איראן נערכת להגיב לכל תקיפה מצד ארצות הברית באמצעות שיגור מאסיבי של 500 טילי "ח'ייבר" לעבר שטח מדינת ישראל.

הטיל המדובר, ה"ח'ייבר", נחשב לאיום משמעותי ביותר בשל יכולותיו הטכניות המתקדמות: הוא בעל טווח של 2,000 קילומטרים, מה שמאפשר לו לכסות את כל שטח ישראל ממעמקי איראן, ונושא ראש קרב עוצמתי במיוחד במשקל של 1.5 טון.

מעבר לעוצמת הפיצוץ, הדיווח מציין כי הטיל כולל אפשרות לראשי קרב מתפצלים. יכולת זו נועדה לאתגר את מערכות ההגנה האווירית ולפגוע במספר מטרות בו-זמנית, ובכך להגביר את הקושי ביירוט המטח המסיבי המתוכנן.