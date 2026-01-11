חבר הכנסת ועיתונאי 'הארץ' לשעבר, דניאל בן סימון, הודה היום שהוא לא יצליח להסביר את אהבת המרוקאים לנתניהו: "הוא הצליח לפצח קוד גנטי"

חבר הכנסת ועיתונאי 'הארץ' לשעבר, דניאל בן סימון, הודה היום (ראשון) בראיון בערוץ הכנסת, כי הוא מתקשה לפענח את סוד התמיכה בנתניהו בקרב המרוקאים, אך הגדיר אותה כ"אהבה אמיתית".

הוא תיאר כיצד משפחתו אהבה את נתניהו: "לא אצליח לפענח את נתניהו ואת התמיכה המסיבית לו הקרב המרוקאים. הם אוהבים אותו אהבה אמיתית, אמא שלי אהבה אותו, אבא שלי אהב אותו, אפילו שהוא לא ידע עברית. משהו קרא פה, הוא הצליח לפצח קוד גנטי מדרגה הכי סודית. הוא תפס את התבלין של המרוקאית".