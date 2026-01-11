חבר הכנסת ועיתונאי 'הארץ' לשעבר, דניאל בן סימון, הודה היום (ראשון) בראיון בערוץ הכנסת, כי הוא מתקשה לפענח את סוד התמיכה בנתניהו בקרב המרוקאים, אך הגדיר אותה כ"אהבה אמיתית".
״המרוקאים אוהבים את נתניהו אהבה אמיתית, גם ההורים שלי אהבו אותו״: ח״כ והעיתונאי לשעבר (הארץ) דניאל בן סימון מסביר לרועי כ״ץ ב-#תעודת_עיתונאי את הפופולריות של רה״מ בקרב יוצאי מרוקו –
״נתניהו תפס את התבלין של המרוקאיות״
הוא תיאר כיצד משפחתו אהבה את נתניהו: "לא אצליח לפענח את נתניהו ואת התמיכה המסיבית לו הקרב המרוקאים. הם אוהבים אותו אהבה אמיתית, אמא שלי אהבה אותו, אבא שלי אהב אותו, אפילו שהוא לא ידע עברית. משהו קרא פה, הוא הצליח לפצח קוד גנטי מדרגה הכי סודית. הוא תפס את התבלין של המרוקאית".
