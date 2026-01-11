לקראת הופעתו הערב (ראשון) בהכוכב הבא, מספר שלמה ארצי כי השיר גבר הולך לאיבוד נחשב בעיניו לגיים צ'יינג'ר אמיתי – דווקא משום שבשלב הראשון אף אחד סביבו לא האמין בו.

צפו בהצצה לפרק של "הכוכב הבא" עם שלמה ארצי

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .

(באדיבות קשת 12)

"אל תכניס את זה לאלבום"

לדבריו, חברת התקליטים ביקשה ממנו לוותר על השיר ולא לכלול אותו באלבום. "אמרו לי להוציא את זה – לא להכניס לאלבום. זה היה כאילו האלבום האחרון לפני שמטיסים אותי", הוא מספר בכנות. אבל ארצי לא ויתר. הוא החליט להוציא את השיר ראשון לרדיו – מהלך שהתברר כמהלך מכריע. "כשהוא נכנס לרדיו ניגנו אותו 15 פעם ביום. ואז הם אמרו לי: 'זה טוב'", הוא נזכר.

(Photo by Yonatan Sindel/Flash90)

הגיים צ'יינג'ר של שלמה ארצי

מנקודת המבט שלו היום, זה היה הרגע שבו התחיל מה שהוא מכנה "הפאזה השנייה" בקריירה: "זה היה הראשון שבאמת התחיל לקרות לי משהו. גיים צ'יינג'ר".

הצצה נדירה לרגע שבו בחירה אמיצה אחת שינתה מסלול שלם – הערב ב"הכוכב הבא".