אבי כץ, מגיש תכנית 'שיחות לילה' ברדיו 103FM כבר מעל לשלושה עשורים, חשף אמש את מצבו הרפואי ושיתף את מאזיניו כי הוא חולה בסרטן: "יכול להיות שכבר לא אהיה פה כל מוצ"ש"

אמש, קטע כץ את תכניתו ואמר: "אני מנחה את 'שיחות לילה' כבר שלושים שנה, ואני מודה – זה לא עוד מוצאי שבת רגיל בשבילי. יש לילות שאתה נכנס אליהם עם רשימת נושאים, ויש לילות שאתה מגיע פשוט כמו שאתה. הלילה הזה הוא כזה".

כץ המשיך ואמר: "לפני שנמשיך, חשוב לי להגיד לכם משהו אישי. לאחרונה, אחרי תקופה של בדיקות, קיבלתי אבחנה רפואית. בגוף שלי נמצא סרטן, ואני עומד להתחיל טיפולים בתקופה הקרובה. זה לא משפט שקל להגיד, בטח לא בשידור, אבל הרגשתי שזה נכון שתשמעו את זה ממני. לאורך השנים ניסינו להיות מקום של אמת, לא של רעש וכותרות – אלא של אמת שקטה".

על המשך התכנית אמר כץ: "יכול להיות שבתקופה הקרובה לא אהיה פה בכל מוצאי שבת. ייתכן שאצטרך לעצור לרגע, להקשיב לגוף ולהתרכז בהחלמה. עוד לא הכל ברור, וגם זה חלק מהעניין. מה שכן ברור לי, זה כמה התוכנית הזו והלילות איתכם חשובים לי. השיחות והקולות שלכם היו עבורי הרבה מעבר לרדיו".

את דבריו חתם בפנייה למעגל התמיכה הקרוב אליו: "לצידי נמצאים כאן באולפן האנשים שלי, והמשפחה שלי שבבית שתומכת בי. אני מקווה שנעבור את זה בשלום. הנה – סיפרתי, אמרתי, פתחתי. אני מקווה שהעתיד יחייך לכולנו".