הפרשן יעקב ברדוגו התייחס לחקירתו של צחי ברוורמן, ואמר: אבל את היועמ"שית שנגעה בפרשת הפצ"רית – אף אחד לא חקר

הפרשן יעקב ברדוגו אמר היום (ראשון) בפתח תוכניתו ברדיו גלי ישראל, כי ההבדלים בין הנחקרים בימין לשמאל, הם משמעותיים.

"כשאני חשפתי שסגן היועמ"שית נפגש עם הפצ"רית המודחת, אף אחד לא חקר אותו על שיבוש. גם לא ראיתי שנלקח הטלפון 'המתאבד' של הפצ"רית. כמובן שמה שצריך להיחקר – שייחקר, אבל כשאנחנו רואים את הטירוף שאוחז בצלאח א-דין: גיל לימור אומר ליועמ"שית לא לגעת בחקירה – והיא נוגעת, אך אף אחד לא חוקר אותה.

עוד באותו נושא עמית סגל: אביחי מנדלבליט שנעלם – סופסוף שובר שתיקה 10:47 | חדשות סרוגים 3 1 ❤️

לעומת זאת, על משהו שקרה לפני שנה, פלדשטיין אומר משהו בראיון, ומיד עושים פשיטה על הבית ומחרימים את הטלפון. ‏ושיהיה ברור – כל זה קורה בגלל אוזלת היד של נבחרי הימין".