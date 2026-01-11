פרשן האינטרנט האנטישמי בהווה ושדרן פוקס ניוז בעבר בילה את היום בבית הלבן, קיים ארוחת צהריים עם הנשיא טראמפ ונכח בפגישת עבודה בנושא ונצואלה, במהלך שמדאיג רבים מתומכי טראמפ היהודים

אורח מפתיע בבית הלבן, גרם לגבות רבות לעלות מעלה בתמיהה. טאקר קרלסון, שדרן הרשת האנטי-ישראלי ומקדם הקונספירציות האנטישמיות מהמובילים בימין הקיצוני בארצות הברית, התארח אמש בבית הלבן, ואף השתתף, בפגישת עבודה עם הנשיא טראמפ למרות התנגדותו החריפה למדיניות המשטר, ושנאתו לישראל.

2025 Antisemite of the Year – Tucker Carlson pic.twitter.com/1eu2r9jvEs — StopAntisemitism (@StopAntisemites) December 21, 2025

על פי דיווחים בארה"ב קרלסון הגיע לבית הלבן, ככל הנראה בהזמנת סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ואנס, איתו יש לו קשר ארוך שנים, והיה אחד מהכוחות המובילים, יחד עם בנו של הנשיא טראמפ דון ג'יוניור שהביאו לבחירתו כסגן הנשיא. קרלסון נמצא עמוק בצד הבלדני-קיצוני של הימין האמריקאי, והביע באופן תדיר את סלידתו מישראל ושנאתו לראש הממשלה נתניהו לאורך בחודשים והשנים האחרונות, קרלסון אף זכה לאחרונה ל'פרס' אנטישמי השנה, מידי ארגונים יהודיים בארה"ב.

קרלסון התארח בבית הלבן משעות הבוקר, קיים ארוחת צהריים עם הנשיא טראמפ ודמויות ממשל נוספות, ואף הצטרף ספונטנית לפגישת הנשיא עם בכירי חברות הנפט, שהוזמנו לבית הלבן לשוחח על ההתפתחויות בונצואלה, לאחר לכידת מדורו.

רבים, גם באגף השמרני של ארצות הברית, מצאו את עצמם מבולבלים עד מאוד מול נוכחותו של קרלסון בבית הלבן, והפנו אצבע מאשימה כלפי סגן הנשיא ואנס שעל פי דיווחים ממשיך ביחסיו עם קרלסון למרות ביקורת חריפה מהציבור השמרני המתון.

קרלסון ביקר לאחרונה רבות את הנשיא טראמפ, ולא סינן מילים כלל. קרלסון תקף את טראמפ על המדיניות נגד משטר מדורו, וקרא להפלת שלטונות של הדיקטטור הדרום אמריקאי "מהלך בתמיכה באידיאולוגיית הומואים בין לאומית". לפני כן, כאשר תקף טראמפ את מתקני הגרעין של איראן, תקף אותו קרלסון ואיים כי "פעולה התקפית מצד ארצות הברית כנגד איראן, ללא ספק תביא למלחמה ארוכה טווח, שתכלול אלפי הרוגים אמריקאים, זו לא אידיאולגיית 'אמריקה קודם' ". עקיצה ישירה למוטו הבחירות של הנשיא טראמפ.

עוד באותו נושא סיבוב פרסה? דמוקרטים בכירים פרסמו גינוי חריף לאנטישמיות 16:51 | יאיר אמר 0 0 😀 👏

מעבר לכך, במהלך החודשים והשנים האחרונות, ביצע קרלסון פנייה קיצונית אל מחוזות הקונספירציות והאנטישמיות. קרלסון האשים את ישראל בקשרים לפיגועי התאומים, בהתנקשות בנשיא ג'ון קנדי, בהיותו של ג'פרי אפשטיין מנגנון סחיטה מינית של המוסד.

קרלסון הביע חרטה על כך שארצות הברית לחמה בגרמניה הנאצית, וכינה זאת "הטעות הגדולה ביותר בהיסטוריה", הוא אף תמך בשתיקה באדולף היטלר במקרים מסוימים וכינה את וינסטון צ'רצ'יל "הנבל הראשי של מלחמת העולם השנייה".

קרלסון אף הביע במהלך החודשים האחרונים סלידה בוטה מיהדות, וערכי היהדות והסביר כי "האנשים שהוא שונא ביותר בעולם, הם נוצרים ציונים", קרלסון גם הכחיש כי חמאס הוא ארגון וטרור והסביר כי הוא "מרגיש לי כמו זרוע פוליטית".

קרלסון נחשב לדמות מפתח בתנועה הימנית-קיצונית של ארצות הברית, שנגועה עמוקות באנטישמיות, נוכחותו בבית הלבן מעלה סימני שאלה קשים, שכעת שואלים גם תומכי טראמפ היהודים המובילים בארצות הברית.