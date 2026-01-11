שגית אפק היועצת המשפטית לכנסת הוציאה היום (ראשון) חוות דעת בה היא התייחסה לטענת היועמ"שית לממשלה גלי בהרה מיארה כי בגלל חילוקי דעות וועדת התקשורת צריכה לעצור את עבודה עד להשלמת הפערים. "יש קושי רב בעמדה"
מתוך חוות דעת: "יש קושי בעמדה כי על הכנסת להשהות את עבודתה ולהפסיק את הדיונים בהצעת החוק הממשלתית כתנאי בלעדי לקיומו של הליך חקיקה נאות".
שגית אפק הדגישה כי בניגוד לדעת בהרה מיארה "חלה חובה מוגברת על נציגי הייעוץ המשפטי לממשלה ועל אנשי המקצוע הרלוונטיים, ובכללם נציגי מחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים ונציגי משרד התקשורת, לפרוס במסגרת הליך החקיקה את הסבריהם להסדרי הצעת החוק"
לסיום כתבה: "לסיום, יש לקוות שגורמי הממשלה ימצאו את הדרך לקיים את השיח הפנימי ביניהם ולהשלים את עבודת המטה על הנושאים שנותרו במחלוקת. במקביל, אף אנו נבחן מעת לעת את אבני הדרך הדרושות להמשך דיוני הוועדה בצורה תקינה. בתוך כך, מובן שצוות הייעוץ המשפטי לוועדה יציף ויביא לפני חברי הוועדה את עמדותיו במכלול הסוגיות והשאלות, ויציג חלופות לנוסח הצעת החוק הממשלתית, כמקובל".
"למותר לציין כי נציגי משרדי הממשלה, לצד עבודתם מחוץ לכותלי הוועדה והשיח הפנימי ביניהם, נדרשים להעביר את עמדתם והתייחסויותיהם גם על אלה במסגרת דיוני הוועדה, כמקובל בהליכי חקיקה. במסגרת זו, על יושבת ראש הוועדה לאפשר לגורמים הללו – וכן לגורמים רלוונטיים נוספים – להביע את עמדותיהם, וכן לאפשר להם להשיב ללא הפרעות לשאלות חברי הכנסת, ככל הניתן, ולהקפיד על קיום זכות ההשתתפות של חברי הכנסת באופן שיאפשר להם לגבש את עמדתם ביחס להצעת החוק ולהביע אותה".
