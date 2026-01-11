שורה של דמוקרטים מובילים יצאו לגינוי מפתיע כנגד הפגנה אנטישמית שהתרחשה בעיר ניו יורק, אפילו כאלה שסירבו בעבר לגנות את חמאס

באופן מפתיע וחריג במיוחד ביחס לשנתיים האחרונות, גורמים בכירים ואנשים מובילים בשורות המפלגה הדמוקרטית, פרסמו גינוי רחב וחריף כנגד אנטישמיות ותמיכה בחמאס. ביניהם אפילו כאלה שבעבר הביעו תמיכה בקריצה בפעילות ארגון הטרור וטענו כי ישראל מבצעת רצח עם.

לאחר שבמהלך סוף השבוע, הפגנה סוערת ואנטישמית התרחשה השכונה יהודית מובהקת בעיר ניו יורק, שורה של גורמים מובילים במפלגה הדמוקרטית, יצאו בגינוי למקרה, ויצאו כנגד אנטישמיות. באופן מפתיע במיוחד ביחס לאמירותיהם מהעבר.

במהלך ההפגנה, שהתקיימה מול בית כנסת ב"בורו פארק". שכונה בעלת אופי יהודי חסידי בעיר ניו יורק, הונפו דגלי אש"ף, נקראו קריאות בתמיכה בחמאס. בסרטון שהתפרסם מההפגנה נשמעים המוחים צועקים פעמים רבות: "אמרו את זה חזק, אמרו את זה ברור, אנחנו תומכי חמאס פה!".

הסרטון עורר גל של תגובות, גינויים והתנגדויות להפגנה ולמסריה, רובם מהצד השמרני של המפה הפוליטית. אך באופן מפתיע, במהרה ואחד אחרי השני, גם מנהיגים דמוקרטיים מובילים, החלו לגנות את המקרה. ביניהם שמות מפתיעים במיוחד.

בין הגינויים היו שורה של בכירים ונבחרי ציבור, כמו צ'אק שומר, הדמוקרט הבכיר והיהודי, אך במהרה הצטרפו גם שמות מהאגף הרדיקלי של המפלגה.

אלכסנדרה אוקסיו-קורטז, המוכרת גם בתור AOC, חברת קונגרס ודמות מובילה באגף השמאל הרדיקלי של המפלגה, אשר כינתה את ישראל בעבר מדינת אפרטהייד וקראה לפעולות בעזה רצח עם, וסירבה לגנות את חמאס באופן ישיר, פרסמה גינוי שלא משתמע לשתי פנים.

אוקסיו פרסמה מחדש את הסרטון מההפגנה והוסיפה את המסר: "היי, אז רק שתדעו, לצעוד בשכונה יהודית, ופתוח את ההפגנה בצעקות "אנחנו תומכי חמאס", זו אנטישמיות, די בסיסי!".

באופן מפתיע אפילו יותר, ראש העיר הטרי של ניו יורק, זוהראן ממדאני, מוסלמי תומך פלסטין שבעבר סירב לגנות את חמאס בראיונות, הצטרף גם הוא לגל הגינויים.

ממדאני הגיב לסרטון: "כמו שאמרתי מוקדם יותר, לקריאות בתמיכה לארגון טרור אין שום מקום בעיר שלנו, נמשיך לוודא שכל תושבי ניו יורק נשארים בטוחים".