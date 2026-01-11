צה"ל ממשיך לכתוש יעדי חיזבאללה בדרום לבנון, וכעת מפרסם אזהרת פינוי חמורה נוספת לתושבי הכפר חתא בלבנון

דובר צה"ל בערבית אביחי אדרעי, פרסם היום (ראשון) אזהרה דחופה לתושבי הכפר חתא בלבנון. בהודעה נמסר כי צה"ל צפוי לתקוף בקרוב תשתית צבאית של חיזבאללה במקום, וכי על התושבים המתגוררים בסמוך למבנים שסומנו במפה להתפנות מיד ולהתרחק למרחק של 300 מטרים לפחות, למען ביטחונם.

מוקדם יותר היום, צה"ל הודיע כי ביצע תקיפה ממוקדת בדרום לבנון, שכוונה נגד תשתיות צבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה. המוקד המרכזי של הפעולה היה השמדת פירים ששימשו לאחסון אמצעי לחימה (אמל"ח) בתוך אתרים צבאיים של הארגון.

על פי הודעת צה"ל, התקיפה אינה אירוע מקרי, אלא תוצאה של מעקב מודיעיני הדוק. במהלך החודשים האחרונים, מערך המודיעין של צה"ל זיהה פעילות עקבית של פעילי חיזבאללה באתרים שהותקפו.