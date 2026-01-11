ביהמ"ש דחה עתירה של רגבים בשיתוף מועצת גוש עציון נגד בניין בלתי חוקי בוואלג'ה, מנהל מרחב יו"ש בתנועה: "מדובר בהפקרות הזויה ועידוד של טרור"

בית המשפט דחה את העתירה של תנועת רגבים בשיתוף מועצת גוש עציון נגד בניין הבלתי חוקי בכפר וואלג'ה, שנמצא בסמוך לגדר המערכת. רועי דרוקר מנהל מרחב יו"ש ברגבים: " מדובר בהפקרות הזויה ועידוד של טרור"

מדובר בניין גדול ובלתי חוקי בכפר וואלג'ה הסמוך לירושלים. בית המשפט הסתפק בטענת הפרקליטות כי למבנה הוצא צו הפסקה ודחה את עתירת רגבים ומועצת גוש עציון. מתנועת רגבים נמסר "לאלפי מבנים יש צווי הריסה והם עוד עומדים על תילם שנים, מערכת המשפט מעודדת עבריינות"

בסוף שנת 2025, לאחר פניות חוזרות ונשנות לרשויות האכיפה שלא קיבלו מענה, הגישו ברגבים עתירה דחופה בדרישה להורות למדינה לפעול באופן מידי כנגד המבנה העצום, עוד בטרם תושלם הבניה ועשרות יחידות הדיור יאוכלסו. "מדובר במבנה חריג המזכיר את פרויקט הולילנד בשכונת מלחה בירושלים," מסבירים ברגבים, "הבניין המורכב משני מגדלים המחוברים ביניהם, בגובה 12 קומות וכולל עשרות יח"ד בהיקף כולל של 8,472 מ"ר. במקום עובדים עשרות פועלים מדי יום והבניה לקראת סיום."

על פי נתוני מחלקת המחקר של רגבים, בכפר וולאג'ה השוכן בין גוש עציון לעיר ירושלים, ישנם שטחים פתוחים ופנויים שנועדו לשמש את התפתחותו הטבעית של הכפר, אך בפועל, הרשות הפלסטינית פועלת להרחיב את הכפר דווקא אל שטחי C שמדרום לירושלים, בצמוד לתחום השיפוט של מועצת גוש עציון, וכן לשטחים המצויים בשטחה המוניציפלי של העיר ירושלים.

רועי דרוקר מנהל מרחב יו"ש ברגבים: "פניות חוזרות ונשנות לרשויות על המבנה העצום לא נענו וכעת רק לאחר הגשת העתירה הזדרזו לפתע להניח דף ולטעון שהנה אכן נעשו פעולות אכיפה. אנו עדים למקרים רבים בשטח בו הונחו צווים כנגד מבנים שממשיכים לעמוד על תילם גם כהיום, עשרות שנים אחרי הדבקת הדפים. מדובר בהפקרות הזויה ועידוד של טרור ההשתלטות בחסות בית המשפט. המבנה העצום והמופרע הזה הוא עוד חלק מהתכנית הסדורה של הרש"פ לבסס אחיזה בשטח הצמוד לבירה ולפגוע בריבונות מדינת ישראל."