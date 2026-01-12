"חמאס הוא הבסיס של הכל, בלעדיו עזה לא שווה כלום": כתב סרוגים שוחח עם תושבי עזה, שאומרים לו כי לא חסר להם כלום "האנשים שמחים ונהנים בעזה, שמחים ונהנים"

כבר כמעט שלושה חודשים חלפו מאז הסתיימה המלחמה בעזה. הרצועה חולקה לשניים – חלק ישראלי וחלק עזתי, ועתידה של תכנית טראמפ לגבי שיקום עזה ומעבר לחלק ב' של העסקה לוטה בערפל.

כדי להבין מה חושב הציבור העזתי, קיימנו שיחה טלפונית עם אחד מתושבי עזה, המשוחח מעבר לקו לא ידע כי מדובר בישראלי אלא חושב כי מדובר בעיתונאי ערבי, ולכן השיחה נינוחה יותר.

השיחה המלאה המתורגמת:

אני עובד עם גורמים המעוניינים בסיוע הומניטרי וביקשו ממני (לשמוע) מהאנשים ישירות מה הצרכים האמיתיים שעל הקרקע.

כוונתך מה אנחנו צריכים?

מה צריכים בדיוק?

וואללה אחי, אנחנו לא צריכים דבר, אנחנו חיים ונהנים.

מה הדבר שהכי מציק לאנשים בימים אלה, תהיה איתי כנה וישיר?

לא מציק (להם) דבר, האנשים שמחים ונהנים בעזה, שמחים ונהנים.

האוכל והמים זמינים או שיש מחסור?

זמין ובשפע, אוכל מה שאתה רוצה.

יש תרופות לחולים או שהמצב קשה?

יש כל דבר, המצב לא קשה, המצב "לוז" (מצוין).

לדעתך איך האנשים בעזה רואים את חמאס היום?

חמאס היא הבסיס היא בסיס העולם כולו, מי אנחנו בלי חמאס לא שווים דבר, עם עזה בלי חמאס לא שווה דבר, חמאס היא הבסיס ותחי חמאס, להתראות.