ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר היום (ראשון) בפתח ישיבת הממשלה לגבי הפרויקט המתוכנן בנגב: "נשנה את המצב הזה מן הקצה אל הקצה. זה מתחיל באכיפת החוק והסדר, וזה כמובן יכלול גם הסדרה של התושבים הבדואים".

בשבוע שעבר אני ביקרתי יחד עם שר הביטחון, שר הביטחון הלאומי ונציגים ממשרדים רבים של הממשלה בנגב. אני התרשמתי מהעבודה שנעשית על ידי משטרת ישראל וגם על ידי גורמים אחרים. השילוב של השב"כ – דבר מאוד חשוב, אבל זו רק ההתחלה. אנחנו חייבים להחזיר את המשילות לנגב. אנחנו חייבים לעצור את האלימות הפושעה בו. אנחנו רוצים ליישב את הנגב. אנחנו רוצים לשנות את המאזן של חלוקת האזרחים במדינה בהתיישבות בנגב, שמהווה 70% מהמדינה.

אנחנו הולכים לעשות פרויקט לאומי ענק שמשלב את כל משרדי הממשלה וכמובן גם את אזרחי המדינה בשינוי המצב הזה מן הקצה אל הקצה. זה מתחיל באכיפת החוק והסדר, וזה כמובן יכלול גם הסדרה של התושבים הבדואים, האזרחים הבדואים בנגב, וזה יעבור לפיתוח עצום של התיישבות, תעסוקה וכל תשתיות הקיום לחלק הזה של מדינת ישראל, ואנחנו נחושים לממש את החזון שבמשך שנים ארוכות היה רק חזון ללא מעש, עד שהתחלנו לעשות את הפעולות להוריד את צה"ל דרומה, להעביר קווי תחבורה מהירים לנגב, להכניס את הסקטור הפרטי בעוצמה רבה. אבל זו רק ההתחלה. אנחנו נשלים את החזון הזה".

בשבוע שעבר נתניהו הגיע לסיור ביטחוני מיוחד בנגב המערבי, בעקבות הכאוס הפלילי ביישובים הבדואים והאיומים כנגד היישובים היהודיים הסמוכים. ראש הממשלה הגיע למקום לציד של שר הביטחון, השר לביטחון לאומי, המפכ"ל וראש השב"כ. לסיור הצטרפו שר הביטחון ישראל כ"ץ, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, מפכ״ל המשטרה דני לוי, ראש השב״כ דוד זיני וסגן הרמטכ״ל תמיר ידעי, לצד מנכ״לי משרדי ממשלה רלוונטיים.