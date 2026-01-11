ראש הממשלה נתניהו נדהם מהצלחת ההפגנות בטהראן, ובעמידות המוחים כנגד משטר האייתולות ושיגר מסר של תמיכה והשתאות אל מתנגדי המשטר

ראש הממשלה נתניהו, התייחס בפתח ישיבת הממשלה מוקדם יותר היום, להפגנות והמחאות הגועשות באיראן. נתניהו חיזק את המפגינים, הביע את תמיכת ישראל וציין את גבורתם כנגד המשטר.

ראש הממשלה נתניהו ציין בפתיחת ישיבת הממשלה בירושלים, את האירועים הדרמטיים שהתרחשו במהלך סוף השבוע באיראן. שם מאות אלפי מפגינים פתחו בגל הפגנות בסדר גודל חסר תקדים, כנגד משטר האייתולות.

ראש הממשלה הביע הערכה אל אזרחי איראן, ושביח את גבורת המפגינים: ""ישראל עוקבת בדריכות על הנעשה באיראן. ההפגנות למען החירות התפשטו ברחבי המדינה. עם ישראל, העולם כולו, משתאה אל מול הגבורה האדירה של אזרחי איראן".

נתניהו המשיך את דבריו והביע את התמיכה של ישראל אל מתנגדי המשטר, ויצא כנגד הרג המפגינים ברחובות: "ישראל תומכת במאבקם לחופש ומגנה בתקיפות את מעשי הטבח ההמוניים באזרחים חפים מפשע".

נתניהו חתם את דבריו בתקווה לשחרור העם באיראן מידי האייתולות, ולעתיד וורוד יותר: "כולנו תקווה שהאומה הפרסית תשתחרר בקרוב מעול העריצות, וכשיום זה יגיע, ישראל ואיראן יחזרו להיות שותפות נאמנות בבניית עתיד של שגשוג ושלום לשני העמים".