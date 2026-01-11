התקיפה בוצעה בעקבות מעקב מודיעיני ממושך, לאחר שבצה״ל זוהתה בחודשים האחרונים פעילות של חיזבאללה באתרים צבאיים בדרום לבנון, ששימשו לאחסון ולהסתרת אמצעי לחימה

דובר צה"ל הודיע לפני זמן קצר כי ביצע תקיפה ממוקדת בדרום לבנון, שכוונה נגד תשתיות צבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה. המוקד המרכזי של הפעולה היה השמדת פירים ששימשו לאחסון אמצעי לחימה (אמל"ח) בתוך אתרים צבאיים של הארגון.

על פי הודעת הצבא, התקיפה אינה אירוע מקרי, אלא תוצאה של מעקב מודיעיני הדוק. במהלך החודשים האחרונים, מערך המודיעין של צה"ל זיהה פעילות עקבית של פעילי חיזבאללה באתרים שהותקפו.

הזיהוי הצביע על כך שהארגון עושה שימוש במרחבים אלו כדי להחביא ולצבור אמצעי לחימה, ככל הנראה כחלק מניסיונות התעצמות או היערכות לפעילות עוינת.