ברקע הדיווחים כי ארה"ב נערכת למתקפה נגד המשטר באיראן, הטלגרף הבריטי פרסם שטראמפ הוזהר שהצבא האמריקני זקוק לעוד זמן כדי להיערך לתקיפות נגד איראן

ברקע הדיווחים על כך שארה"ב צפויה לתקוף באיראן ולעזור למפגינים נגד המשטר, טראמפ הוזהר שהצבא האמריקני זקוק לעוד זמן כדי להיערך לתקיפות נגד איראן, כך דווח היום (ראשון) בטלגרף הבריטי.

עוד דווח כי בפני הנשיא הוצגו מגוון מטרות כולל פגיעה בגורמי הביטחון שאחראים לדיכוי ההפגנות

נראה כי הנשיא האמריקני טרם החליט האם הוא מעוניין להיכנס בשלב זה לאירוע. הלילה דווח ב"ניו יורק טיימס" כי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ קיבל תדרוך על אפשרויות לתקיפה צבאית באיראן. לפי הדיווח, הנשיא "שוקל אותן ברצינות" לאור מאמצי משטר האייתוללות לדכא את ההפגנות במדינה, שכוללים הרג של מפגינים.

במקביל דווח כי מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו שוחח אמש בטלפון עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. לפי הדיווח, נושא ההפגנות באיראן עלה במהלך השיחה, לצד דיונים על המצב ברצועת עזה וסוגיות אזוריות נוספות.

ביום שישי האחרון מנהיג איראן עלי חמינאי תקף את טראמפ ואמר כי "יש כמה פורעים שמנסים לרצות את נשיא ארה"ב באמצעות הרס וגרימת נזק לרכוש ציבורי. אני קורא לטראמפ להתמקד בבעיות הפנימיות של ארצו. הנשיא דונלד טראמפ צריך לדעת שכל הרודנים נפלו כשהיו בשיא כוחם.

ידיה של אמריקה מוכתמות בדם של יותר מאלף איראנים, כולל מנהיגים וחפים מפשע. איראן עומדת איתנה, ולא תוותר אפילו במילימטר על עקרונותיה. הרפובליקה האיסלאמית לא תסבול עבודה של שכירי חרב בעבור זרים".