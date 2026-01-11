ההפגנות האלימות באיראן נמשכות, משטר האייתולות נכנס ללחץ ויורה באזרחים שמפגינים ברחובות. רני עמרני מנהל 'רדיו רן' בפרסית ומומחה לאיראן, התראיין היום (ראשון) ברדיו 103fm ושיתף את דעתו על המצב.
"באיראן המשטר התחיל לצערנו לירות בירי חי על המפגינים, וזו לא נקודה אחת או שתיים. בכל נקודה מנסים לדכא בשיא הכוח. ישנם הרוגים רבים – מדווח על אלפיים הרוגים לפחות", ציין עמרני. "בשנת 2019 היו כ-1,500 הרוגים. הפעם המשטר ביד קשה מנסה לדכא הרבה יותר חזק ממה שהיה כי ההפגנות הרבה יותר גדולות".
עמרני החמיא ליורש העצר האיראני, בנו הגולה של השאה רזא פהלווי. "יש מנהיגות, והוא מנהל את זה בצורה נכונה. האיראנים רוצים אותו ושומעים לקריאותיו". הוא הדגיש: "זה לא בגלל הנוסטלגיה. רובם לא נולדו בזמן שהשאה היה, הם רוצים אלטרנטיבה אחרת כי הוא מאוד ליברל. הוא אמר: 'אנהיג אתכם עד להפלת המשטר, ואחר כך נעשה בחירות'".
עוד הוא הוסיף: "תקיפה איראנית בישראל זה משהו שעומד על הפרק".
