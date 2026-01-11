במהלך בידוק שגרתי במעבר הבקעה אותרו עשרות מטבעות עתיקים מוסלקים ברכב פלסטיני, והטיפול הועבר לקמ"ט ארכיאולוגיה לאחר שלא בוצעה כניסה לשטח ישראל

בודקי מעבר הבקעה של רשות המעברים היבשתיים עיכבו לבדיקה רכב פלסטיני שהגיע למעבר וניסה לבצע פרסה מבלי להמשיך בבידוק. במהלך החיפוש ברכב נמצאו עשרות מטבעות עתיקים, כשהם מוסלקים בתוך קופסת טבק לנרגילה.

עוד באותו נושא ביהוד נמצאה פתילת נר מתקופת שרה אימנו 10:38 | קובי פינקלר 22 0 😀 👏

למקום הוזמנו נציגי רשות העתיקות, שביצעו חקירה ראשונית במעבר. לפי ממצאי החקירה, יושבי הרכב הודו כי חפרו את המטבעות באתרי עתיקות ביהודה ושומרון, באזור בית אומר, וכי היו בדרכם לברטעה במטרה למכור את הממצאים.

ברשות העתיקות נמסר כי מאחר שלכאורה לא נעשה ניסיון בפועל להיכנס לשטח מדינת ישראל, לא בוצעה עבירה על חוק העתיקות. בהתאם לכך, הועבר הטיפול באירוע לקמ"ט ארכיאולוגיה להמשך בדיקה וטיפול.