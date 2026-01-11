בודקי מעבר הבקעה של רשות המעברים היבשתיים עיכבו לבדיקה רכב פלסטיני שהגיע למעבר וניסה לבצע פרסה מבלי להמשיך בבידוק. במהלך החיפוש ברכב נמצאו עשרות מטבעות עתיקים, כשהם מוסלקים בתוך קופסת טבק לנרגילה.
למקום הוזמנו נציגי רשות העתיקות, שביצעו חקירה ראשונית במעבר. לפי ממצאי החקירה, יושבי הרכב הודו כי חפרו את המטבעות באתרי עתיקות ביהודה ושומרון, באזור בית אומר, וכי היו בדרכם לברטעה במטרה למכור את הממצאים.
ברשות העתיקות נמסר כי מאחר שלכאורה לא נעשה ניסיון בפועל להיכנס לשטח מדינת ישראל, לא בוצעה עבירה על חוק העתיקות. בהתאם לכך, הועבר הטיפול באירוע לקמ"ט ארכיאולוגיה להמשך בדיקה וטיפול.
