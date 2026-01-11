בעקבות עתירת יש עתיד בחודש אוקטובר, הורה בג״ץ למדינה להעביר בתוך כשבועיים מידע מלא על מוסדות החינוך החרדיים, לימודי הליבה והפיקוח ברשתות החינוך

הישג נוסף ליש עתיד בבג״ץ: בהמשך לדיון בבג״ץ מיום חמישי האחרון, שנדון בעקבות עתירתו של ח״כ יאיר לפיד, ובו הוקפאה העברת כמיליארד ש״ח למוסדות חינוך חרדיים, נרשמת כעת התפתחות נוספת במאבק על הפיקוח על המוסדות החרדיים ומקורות המימון שלהם.

בעקבות עתירה שהגישו ח״כ מיקי לוי וח״כ משה קינלי טור-פז בחודש אוקטובר, הורה בג״ץ למדינה להעביר עד ה24.1 מידע מלא על מוסדות החינוך החרדיים, לימודי הליבה והפיקוח ברשתות החינוך.

ביש עתיד מסרו: "זהו ניצחון נוסף ליש עתיד במאבק לחשיפת שיטת העברת הכספים ולשמירה על כספי מעמד הביניים, המשלם והמשרת".

כזכור, בשבוע שעבר התקיים דיון בבג"ץ בעתירה שהוגשה על ידי מפלגת 'יש עתיד', שביקשה למנוע העברת סכום של למעלה ממיליארד שקלים לרשתות החינוך החרדיות בטענה כי הכספים עוברים ללא פיקוח אמיתי על לימודי הליבה (מתמטיקה, אנגלית ועברית).

במהלך הדיון בבג"ץ, השופטת וילנר אמרה כי בכנסת "קיימו דיון דמה" מכיוון שרוב הכסף כבר הועבר לרשתות, והכנסת היוותה רק חותמת גומי. נציגת היועמ"שית הסכימה כי מנגנון העברת הכספים הוא עקום, אך סברה כי לא צריך להורות על החזרת הכספים שכבר הועברו.