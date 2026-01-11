נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר כי וושינגטון תעמוד לצידה של ונצואלה ותספק לה הגנה, וציין כי לא יועברו עוד נפט או כספים לקובה, שלדבריו סיפקה בעבר שירותי ביטחון למשטר בוונצואלה

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, פרסם היום (ראשון) הצהרה חריפה ברשת ה-X שלו, בה התייחס ליחסים בין ונצואלה לקובה ולמעורבות האמריקנית באזור.

לדבריו, קובה התקיימה במשך שנים על אספקת נפט וכסף מוונצואלה, ובתמורה סיפקה שירותי ביטחון למשטר בוונצואלה. טראמפ טען כי מציאות זו הסתיימה, וכי מרבית הגורמים הקובניים שפעלו במדינה נהרגו בתקיפות אמריקניות שבוצעו בשבועות האחרונים.

עוד באותו נושא טראמפ שוקל תקיפה ומבטיח: "באים לעזור לאזרחי איראן" 20:45 | יאיר אמר 3 1 👏

עוד כתב טראמפ כי ונצואלה אינה זקוקה עוד להגנה מצד אותם גורמים, וציין כי ארצות הברית תעמוד לצידה ותגן עליה, כלשונו, ככוח הצבאי החזק בעולם. במסגרת זו הדגיש כי לא יועברו עוד נפט או כספים לקובה. בסיום דבריו קרא טראמפ לקובה להגיע להסכם, והזהיר כי עליה לעשות זאת לפני שיהיה מאוחר מדי.