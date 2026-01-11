בצה"ל מנצלים את ההפוגה במזג האוויר הסוער כדי לתקוף יעדים של חיזבאללה בלבנון. ממחר תיכנס סערה שתקשה על פעילות חיל האוויר

צה"ל מנצל את ההפוגה במזג האוויר הסוער כדי לתקוף מטרות חיזבאללה בדרום לבנון. בשעה האחרונה דווח על תקיפות מאזור הליטאני ודרומה, לכיוון אזור ריחאן. פטריות עשן נצפו באזורים שונים.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . תקיפה בדרום לבנון (11.1)

יש לציין כי החל ממחר תיכנס סערה, שתלווה בעיקר ברוחות, אבל גם בגשם ועננים, ותקשה על פעילות חיל האוויר. נראה כי בצה"ל ניצלו את היום השמשי כדי להפעיל את המטוסים והכטמ"מים, ולפעול בדרום לבנון.

בקריית שמונה, עדכנה העירייה את התושבים על רעש הפיצוצים אך מסרה כי אין שינוי בהערכות בעורף:

עוד באותו נושא צה"ל בגל תקיפות נוסף: הושמדו מחסני אמל"ח בדרום לבנון 12:22 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

"תושבי קריית שמונה ויישובי הגליל, בשעה זו החלו גלי תקיפות של צה"ל במרחב לבנון. כתוצאה מכך ייתכן ויישמעו הדי פיצוצים במרחב קריית שמונה, הגליל וצפון רמת הגולן. בשלב זה אין שינוי בהערכת המצב, אין השפעה על המרחב האזרחי ואין הנחיות מיוחדות. בכל התפתחות ובמקרה הצורך נוציא הודעה נוספת".

דובר צה"ל מסר בלקוניות: "צה"ל תוקף תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון".