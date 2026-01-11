הפרשן הבכיר צבי יחזקאלי בניתוח דרמטי על המתרחש באיראן: "זהו קרב הישרדות; אם הצבא יעבור צד – נראה הסכם שלום עם העם האיראני"

האם אנחנו עומדים בפני קריסתו של שלטון האייתוללות באיראן? הפרשן הבכיר של i24NEWS, צבי יחזקאלי, מעניק תמונת מצב מעודכנת על המהומות באיראן וקובע כי מדובר במהלך דרמטי והיסטורי שלא נראה כמותו מאז המהפכה האסלאמית בשנת 1979. לדבריו, בפעם הראשונה ניצב בפני השלטון אתגר אמיתי שעלול להוביל להפיכה של ממש.

"המפגינים עלו מדרגה"

לפי יחזקאלי, המפגינים בשטח כבר אינם מסתפקים בצעדות מחאה, אלא כובשים בפועל נקודות שלטון של משמרות המהפכה והמשטרה המקומית. למרות שאיראן היא מדינה עצומה, המפגינים מצליחים "לנגוס" בסמלי השלטון אט-אט.

מנגד, המשטר האיראני מגיב באכזריות קיצונית. "השלטון פותח את הנצרה ויורה", מתאר יחזקאלי, ומציין כי האינטרנט במדינה מוחשך כבר קרוב לשתי יממות, דבר המקשה על קבלת מידע אך מעלה חשש כבד למעשי טבח נרחבים שמבצעים משמרות המהפכה באזרחים הנחושים.

הדחיפה של טראמפ והקשר הישראלי

יחזקאלי מסמן שני גורמים מרכזיים שהציתו את הלהבות הנוכחיות: המסרים של טראמפ מאז יום שישי לפני שבועיים, בהם אותת למפגינים שהוא איתם, היו ה"פוש" והדחיפה למהפכה. המפגינים סומכים על התמיכה האמריקנית, בזמן שהשלטון מאיים בתגובה נגד מטרות של ארה"ב.

יחזקאלי קושר את האירועים ל"מלחמת 12 הימים" שישראל יזמה. הוא מציין כי מה שהתחיל בשבעה באוקטובר, עשוי להסתיים בטלטלה הגדולה ביותר של המשטר האיראני ואולי אף בהפלתו הסופית.

היום שאחרי

שלום עם איראן? לדברי יחזקאלי, אם שלטון האייתוללות יחלוף מהעולם, האיום הקיומי הגרעיני על ישראל יוסר. הוא קורא לישראל לנצל את המומנטום כדי לטפל ביכולות הגרעין ב"סגנון הסורי" ולהשמיד אותן כליל.

במבט לעתיד, יחזקאלי אופטימי לגבי העם האיראני: "זה עם שאין לו כלום נגד ישראל", הוא מסביר, ומבדיל אותו מהחברה הסורית. לדבריו, אם הצבא האיראני יתעשת ויעבור לצד המפגינים, אנו עשויים לראות את איראן הופכת לדמוקרטיה ואף מכוננת הסכם שלום עם ישראל. "בואו נפקח עיניים ונראה תהליכים היסטוריים קורים לנגד עינינו", הוא מסכם.