הכלכלן הראשי פרסם היום את פרק מיסי הקנייה מדו"ח הכנסות המדינה לשנים 2023-2024. מהדו"ח עולה כי המדינה הכניסה כ-51 מיליארד שקל מסיגריות, רכבים ואלכוהול

הכלכלן הראשי במשרד האוצר, ד"ר שמואל אברמזון, פרסם היום (ראשון) את פרק מיסי הקנייה מדו"ח הכנסות המדינה לשנים 2023-2024.

מהדו"ח עולה כי בשנת 2024 הגביה ממסי קנייה על רכישת מוצרים בעלי השפעות חיצוניות שליליות, הסתכמה בכ-51 מיליארד ש"ח, שהם כ-2.6 אחוזי תוצר.

עוד באותו נושא ישפיע גם עליכם? בשורה אדירה לשכירים בישראל 15:42 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

מס הקנייה על דלקים מהווה כמחצית מגביית מס הקניה, המס על רכבים כ-30%, המס על סיגריות ומוצרי טבק כ-17% ועל משקאות אלכוהולים ומוצרים אחרים כ-3% – ירידה לעומת שנת 2022, אז נגבה מס על משקאות ממותקים וכלים חד פעמיים בסך של כ-1.6 מיליארד ₪ שבוטל במהלך שנת 2023.

לפי הדו"ח, בשני העשורים האחרונים ניכרת ירידה מתמשכת בצריכת הסיגריות במקביל להעלאת מס הקנייה שנועדה להפנמה טובה יותר של ההשפעות החיצוניות של העישון. עם זאת, בשנים 2020-2021 חלה עלייה בצריכה שנבעה מצריכה מוגברת במשבר הקורונה, ובשנים לאחר מכן אמנם חלה ירידה, אך הרמה נשארה גבוהה ביחס לטרום הקורונה (2019).