אריאל בולשטיין, יועץ ראש הממשלה לשעבר, התייחס הבוקר לכאוס באיראן ואומר כי יש שני אנשים שצריכים לקבל על כך קרדיט.
בראיון לרדיו גלי ישראל, אמר בולשטיין: "יש שני אנשים, דונלד טראמפ ובנימין נתניהו, שבלעדיהם האירועים הללו באיראן לא היו מתרחשים. הראשון הפציץ רק לפני כשבוע את ונצואלה ושיגר את הכוחות המיוחדים כדי לשלוף את מדורו, ואת זה ראו גם באיראן".
"והשני טלטל את המשטר הזה ובעצם הצביע מול כל העולם על החידלון המוחלט של המהפכה האסלאמית – מול ישראל במלחמת 12 הימים".
"האירועים הללו אמנם התרחשו לפני כחצי שנה, אבל אי אפשר למחוק את זכרם. זה עדיין משפיע ומטלטל את המשטר הזה", הוסיף.
