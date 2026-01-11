אין אחד שלא מכיר את השיר "תמיד אוהב אותי", אבל לא כולם מכירים את הסיפור מאחוריו, ויש סיפור. הרב ארוש שכתב את המילים מספר על סוד ההצלחה של השיר

לפודקאסט של בן בן ברוך, הגיע אורח מיוחד. הרב שלום ארוש, הגיע להתראיין אצל הסטנדאפיסט, ובין היתר סיפר על סוד ההצלחה של השיר "תמיד אוהב אותי". מדובר בשיר שהוציא במקור הזמר יאיר אליצור ("אלייצור"), ואחר כך ששון שאולוב הוציא לו גרסת כיסוי.

השיר התפוצץ באופן יוצא דופן. מדובר בשיר אמונה מובהק, שהתנגן בכל מקום, כל הזמן, והגיע לכל בית בישראל. הוא הגיע לפלייליסטים של כולם, גם מי שלא תופס מעצמו אדם מאמין. אז מה סוד הקסם של השיר? הרב ארוש, שכתב את מילות הפזמון, מסביר ואומר: "התפללתי להשם הרבה מאוד".

הסיפור מאחורי השיר

רבים כבר מכירים את הסיפור שעומד מאחורי השיר "תמיד אוהב אותי". הוא מבוסס על מילים שכתב הרב ארוש, שהן מילות הפזמון: "השם יתברך תמיד אוהב אותי, ותמיד יהיה לי רק טוב".

הרב פנה לאלייצור וביקש ממנו להוציא שיר מבוסס על המילים האלו. אליצור סיפר בעבר בכמה הזדמנויות שהוא לא האמין בשיר, וחשב שאין לו סיכוי. אבל כדי לכבד את הרב שלו, הסכים ויצר את השיר.

השיר עצמו קיבל במה מסוימת, אבל לא התפוצץ עדיין. כשלושה חודשים לאחר מכן, הוציא הזמר ששון שאולוב גרסת כיסוי עם קליפ לשיר, ופה התחילה ההצלחה המסחררת.

רק ביוטיוב צברה הגרסה של שאולוב 44 מיליון צפיות בשנה האחרונה, ואילו גרסתו של אליצור גם היא קיבלה למעלה מ-7 מיליון צפיות. כל זה בלי להתחשב בכמות העמים שהשיר התנגן בפלטפורמות האחרות, וללא ההשמעות ברדיו שגם הן היו למעלה מן המצופה.

הרב ארוש בריאיון: "שרתי אותו שנתיים"