מצטרף להאשמות: נשיא איראן מסעוד פזשכיאן נשא היום (ראשון) הצהרה לתקשורת בה התייחס לגל המחאות הנרחב נגד משטר האייתוללות – כשבדבריו תקף את ארה"ב וישראל וטען כי הן מעודדות את המפגינים ומעוניינות ליצור חוסר יציבות במדינה.

"אויבי איראן מנסים לזרוע כאוס ומהומה לאחר מלחמת 12 הימים" אמר הנשיא בדבריו. "ארה"ב וישראל מנחות את הפורעים ליצור חוסר יציבות באיראן".

לטענתו של פזשכיאן, "טרוריסטים הקשורים לכוחות זרים הורגים אזרחים חפים מפשע, שורפים מסגדים והורסים רכוש ציבורי. האזרחים מרחיקים עצמם מפורעים וטרוריסטים – ואנחנו נחושים לפתור את הבעיות במצב הכלכלי של האזרחים".

הנאום של פזשכיאן מגיע אחרי שמוקדם יותר היום יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבף, התייחס למתיחות מול ארה"ב בצל האיומים לתקוף את איראן בתגובה להרג המפגינים במדינה. בדבריו איים כי "כל תקיפה אמריקנית באיראן על רקע המחאות – תוביל לפגיעה בישראל ובבסיסים האמריקנים באזור".

ביום שישי האחרון המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, האשים גם כן את ארה"ב בעידוד המחאות. "אני מבקש מהאיראנים להישאר מאוחדים, לשמור על מוכנות ואחדות. אומה מאוחדת תגבר על כל אויב" אמר. לטענתו, "יש כמה פורעים שמנסים לרצות את נשיא ארה"ב באמצעות הרס וגרימת נזק לרכוש ציבורי. אני קורא לטראמפ להתמקד בבעיות הפנימיות של ארצו".

"הנשיא דונלד טראמפ צריך לדעת שכל הרודנים נפלו כשהיו בשיא כוחם. ידיה של אמריקה מוכתמות בדם של יותר מאלף איראנים, כולל מנהיגים וחפים מפשע" הוסיף חמינאי. "איראן עומדת איתנה, ולא תוותר אפילו במילימטר על עקרונותיה. הרפובליקה האיסלאמית לא תסבול עבודה של שכירי חרב בעבור זרים".