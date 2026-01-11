השחקנית הילה הרוש משתפת בסרטון אישי ומטלטל את מסע טיפולי הפוריות שעברה, ומתארת בכנות את הכאב, התקווה והכוחות שנדרשים כדי לקום מחדש

השחקנית הילה הרוש, המוכרת מ"זגורי אימפריה", שיתפה בימים האחרונים סרטון אישי וחשוף במיוחד, ובו סיכמה את מסע טיפולי הפוריות שעברה. בפוסט ארוך ומטלטל שפרסמה בעמוד האינסטגרם שלה, הרוש תיארה בכנות את הרגעים הקשים, התקווה שנבנית ונשברת, והכוחות שנדרשים כדי לקום בכל פעם מחדש.

הצגת פוסט זה באינסטגרם ‏‎פוסט משותף על ידי ‏‎Hila Harush‎‏ (@‏‎hilaharush_‎‏)‎‏

בין תקווה לשבר

"ברגע אחד המציאות תתפוצץ לך בפנים", כתבה. "לאט לאט תנסי לאסוף את השברים, להילחם. תשכנעי את עצמך שבכל סבב – הנה, הפעם זאת הפעם שלכם. ואז שוב יגיע הפס השלילי שמנפץ לך את הלב". היא לא חסכה בתיאור הכאב: הבכי, השאלות, חוסר ההבנה "למה זה קורה ולמה לעזאזל למה".

לבחור לקום מחדש

הרוש הודתה כי התלבטה זמן רב אם לשתף את הסיפור, וסיפרה שהיו חודשים שבהם לא האמינה שזה עוד יקרה להם. "אבל בכל חודש מחדש קמתי בחזרה ונלחמתי שוב", כתבה, והוסיפה מסר מחזק לנשים שנמצאות כעת בתוך המסע: "את לביאה, את אלופה. יש משמעות לכל מה שאת עוברת עכשיו. יש אור בקצה המנהרה – וגם הנס הפרטי שלך עוד יגיע".

עוד באותו נושא הריבים חוזרים: האחים אביגיל ואביר על החזרה לזגורי אימפריה 17:39 | שיר לוי 1 0 😀 👏

קצת על הילה

הילה הרוש היא שחקנית ישראלית, בוגרת בית הספר לאומנויות הבמה בית צבי. את פריצתה עשתה כבר כנערה כשגילמה את אביגיל זגורי בסדרת הדרמה של HOT זגורי אימפריה, תפקיד שמלווה אותה גם בעונה השלישית המשודרת בימים אלה. לאורך השנים השתתפה בסדרות מצליחות נוספות ובהן "בת השוטר", "כראמל", "שוברי גלים" ו"תמר הבלשית" ו"קפטן יום שלישי".