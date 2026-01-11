כבוד למגזר. העיתונאי הסרוג, ניצן חן מונה לתפקיד ראש מערך הדוברות השיווק וההסברה בעיריית ירושלים חן. הוא החליף את ד"ר ישראל טל סרנגה שסיים את תפקידו לאחר 7 שנים

כבוד למגזר. ועדת המכרזים לתפקידים בכירים בעיריית ירושלים, החליטה על מינויו של ניצן חן לתפקיד ראש מערך הדוברות, השיווק וההסברה. ניצן יחליף בתפקידו את ד"ר ישראל טל סרנגה שמסיים לאחר 7 שנים ופונה לדרך חדשה.

חן הוא ירושלמי שגדל בעיר ומתגורר בה. הוא למד בישיבה התיכונית אור עציון, בישיבת מרכז הרב, ושירת בחיל התותחנים. הוא בעל תואר ראשון במדעי המדינה מהאוניברסיטה העברית ובמשפטים מהקריה האקדמית אונו, וכן מוסמך האוניברסיטה העברית במדיניות ציבורית למנהלים.

את דרכו העיתונאית החל ככתב בסוכנות הידיעות "עיתים" ב-1987. לאחר שנה עבד באנגליה כעורך בעיתון ג'ואיש כרוניקל ולאחר מכן כעורך ומגיש תוכניות ב"קול ישראל". שימש גם ככתב הערוץ הראשון בכנסת, מנהל חטיבת החדשות של הערוץ הראשון ועורך 'מבט'. הוא התמנה ליו"ר המועצה לשידורי כבלים ושידורי לוויין ומכהן מזה 13 שנים בתפקיד ראש לשכת העיתונות הממשלתית (לע"מ) .

הוא בוגר התוכנית להכשרת דירקטורים ונושאי משרה בכירים בחברות ותאגידים מאוניברסיטת ת"א וגם חבר בוועד המנהל של האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה, בו הוא ייצג את איגודי היוצרים.

ראש העיר ירושלים, משה ליאון: "ניצן חן מביא עמו ניסיון משמעותי ועתיר בעשייה ענפה ובהישגים רבים בעיקר בתחום התקשורת בישראל, אך לא רק. בירתנו ירושלים התברכה בעצם מינוי זה באדם מוכשר, יוזם, מוביל ומקצועי ואין לי ספק שיתרום רבות לתדמיתה של העיר בכלל ושל עיריית ירושלים בפרט. בכך למעשה, ימשיך את דרכו רבת ההישגים של ד"ר ישראל טל סרנגה בהובלת מערך הדוברות, השיווק וההסברה בשנים האחרונות. אני מאחל לניצן הצלחה רבה בתפקיד חשוב זה".